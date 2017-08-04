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Компания Hyperloop One проводит первый тестовый запуск скоростной пассажирской капсулы XP-1

4-08-2017, 09:07
Компания Hyperloop One проводит первый тестовый запуск скоростной пассажирской капсулы XP-1


Напомним нашим читателям, что компания Hyperloop One является одной из нескольких молодых компаний, пытающихся воплотить в реальности идею Элона Маска о футуристической транспортной системе Hyperloop. Эта система представляет собой сеть трубопроводов, воздух в которых откачан до очень низкого давления и внутри которых со скоростью 1200 километров в час движутся грузовые и пассажирские капсулы, использующие эффект магнитной левитации. Несколько недель назад во время первого этапа испытаний опытного участка магистрали Hyperloop представители компании Hyperloop One представили всеобщему вниманию опытный образец пассажирской капсулы XP-1. А буквально на днях эта капсула была отправлена в туннель системы Hyperloop, где она была разогнана до скорости 300 километров в час буквально за пять секунд.

Капсула XP-1 имеет длину 8.7 метра, ширину - 2.7 метра и высоту - 2.4 метра. Ее оболочка изготовлена из высокопрочного углеродистого волокна, а шасси - из алюминия. На шасси находится двигательная установка и электромагниты для удержания капсулы в состоянии левитации и управления ее движением. Во время второго этапа испытаний капсула XP-1 была помещена в трубу экспериментального участка туннеля Hyperloop, длина которой составляет 500 метров. Давление внутри трубы было откачано до уровня, соответствующего давлению воздуха на высоте 60 километров.

Электрическая двигательная установка капсулы, мощность которой эквивалентна 3 тысячам лошадиных сил, разогнала капсулу до скорости в 310 километров в час за пять секунд. Во время ускорения капсула успела пройти расстояние в 300 метров, а оставшиеся 200 метров трубы капсула прошла, тормозя и сбрасывая скорость.

Компания Hyperloop One проводит первый тестовый запуск скоростной пассажирской капсулы XP-1


"Развив скорость в 310 километров в час, мы достигли исторической вехи" - рассказывает Шервин Пишевар (Shervin Pishevar), один из соучредителей компании Hyperloop One, - "Теперь, когда вы слышите звук движущейся капсулы XP-1, вы слышите звук будущего".

Представители компании Hyperloop One сообщают, что абсолютно все компоненты системы, включая электродвигатели, магниты левитации, систему управления и силовую электронику, успешно выдержали тест. Несмотря на то, что капсула XP-1 является экспериментальным опытным образцом, ее успешные испытания уже позволят составить уточненные технико-экономические обоснования для проектов по строительству систем Hyperloop в разных странах.

"Испытаниями мы доказали, что наша система действительно работает. И теперь мы готовы приступать к обсуждению с нашими партнерами и потенциальными клиентами вопроса полной коммерциализации технологии Hyperloop" - пишут представители Hyperloop One, - "И мы надеемся, что система Hyperloop станет решением транспортных проблем в странах, которые уже проявили к ней достаточный интерес".

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