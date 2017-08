Машины-монстры: Гигантские роботы, паук и дракон, устроившие сражение на улицах Оттавы

4-08-2017, 09:08Во многих фантастических фильмах нападения монстров типа Годзиллы сопровождаются паническими криками людей. Однако сражение двух роботов-монстров, которое состоялось в центре Оттавы, Канада, и за которым наблюдало 750 тысяч человек, сопровождалось лишь громкими овациями. Создателями двух механических чудовищ, робота-паука и робота-дракона, является французская театральная компания La Machine, а сражение роботов представляет собой четырехдневное публичное шоу под названием "The Spirit of the Dragon-Horse, With Stolen Wings", которое является дебютом компании La Machine на Североамериканском континенте.Робот, наполовину дракон, наполовину лошадь, носит название Long Ma. Его высота достигает 11 метров, а вес составляет 45 тонн. Дракон может выдыхать пламя и дым, он может бежать, скакать, словно лошадь, приходить в ярость, ложиться и засыпать. Робот-паук Kumo весит 40 тонн и его "арсенал" немного беднее арсенала дракона, он может только "плеваться" струями воды. Однако, он имеет столь сложную конструкцию и может совершать столь сложные движения, что для управления всем этим требуется слаженная работа команды из 16 людей-операторов, которые восседают на креслах выше и ниже туловища паука.В течение всех четырех дней шоу разворачивалась тщательно срежессированная история. Роботы Long Ma и Kumo "просыпались", начинали передвигаться и проводили три зрелищных сражения, последнее из которых завершилось около канадского Военного музея в Оттаве. Механические монстры не просто перемещались по улицам города, они использовали в своих целях почти все встречающиеся элементы городской инфраструктуры, такие, как светофоры, фонарные столбы, мосты и памятники.Но, как говорится, лучше один раз увидеть, чем десять раз услышать или прочитать. Именно это мы предлагаем сделать нашим читателям, при помощи приведенных ниже двух видеороликов, на которых показаны самые интересные моменты. А полную запись происходивших событий можно посмотреть на сайте информационного агентства CBC News, журналисты которого документировали все происходящее с особой тщательностью.