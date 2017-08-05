LG X venture — надежнейший смартфон для активных людей

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Смартфон предназначен для людей, предпочитающих увлекательные путешествия и экстремальные виды спорта, активных пользователей социальных сетей и приверженцев современных технологий.

Прочность и дополнительная защита корпуса

LG X venture станет надежным попутчиком в любых путешествиях и незаменимым другом в экстремальных приключениях. Аппарат защищен от воды и пыли по стандарту IP68. X venture успешно прошел сертификацию на соответствие военному стандарту MIL-STD-810G.

Дополнительное укрепление скругленных углов и защита дисплея стеклом Gorilla Glass 4 увеличивают прочность устройства.

Надежность и функциональность

Смартфон оснащен многофункциональным приложением «Активный отдых». В списке инструментов: компас, барометр, фонарик, оповещение о прогнозе погоды, шагомер, подсчет расстояния и расход калорий, трекер упражнений.

Удобство использования в любых условиях

Модель LG X Venture разработана с учетом особенностей управления смартфоном в походных условиях и оснащена механическими кнопками — тремя на передней панели и специальной кнопкой QuickButton, расположенной на боковой грани корпуса.

Функции кнопки QuickButton зависят от способа нажатия. При кратковременном нажатии запускается приложение «Активный отдых», длительное нажатие вызывает экран настроек, а двойное — переключает смартфон в режим «Перчатки», предназначенный для работы с сенсорным экраном в перчатках.

Преемственность популярных функций

Новая модель наследует самые популярные и функциональные особенности флагманов LG. LG X venture оснащен широкоугольной селфи-камерой, сканером отпечатка пальца на пусковой кнопке и функцией быстрой зарядки. Увеличенная емкость аккумулятора — 4 100 мАч — обеспечивает работу смартфона на длительное время. Благодаря технологии быстрой зарядки Quick Charge 2.0, полностью разряженный аккумулятор можно зарядить до 50% менее, чем за час. Модель LG X venture доступна в продаже по рекомендованной розничной цене 129 990 тенге. Подробнее о модели на официальной странице.