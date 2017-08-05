Новости / Государство

LG X venture — надежнейший смартфон для активных людей

Сегодня, 00:33
LG X venture — надежнейший смартфон для активных людей


Смартфон предназначен для людей, предпочитающих увлекательные путешествия и экстремальные виды спорта, активных пользователей социальных сетей и приверженцев современных технологий.

Прочность и дополнительная защита корпуса

LG X venture станет надежным попутчиком в любых путешествиях и незаменимым другом в экстремальных приключениях. Аппарат защищен от воды и пыли по стандарту IP68. X venture успешно прошел сертификацию на соответствие военному стандарту MIL-STD-810G.

Дополнительное укрепление скругленных углов и защита дисплея стеклом Gorilla Glass 4 увеличивают прочность устройства.

Надежность и функциональность

Смартфон оснащен многофункциональным приложением «Активный отдых». В списке инструментов: компас, барометр, фонарик, оповещение о прогнозе погоды, шагомер, подсчет расстояния и расход калорий, трекер упражнений.

Удобство использования в любых условиях

Модель LG X Venture разработана с учетом особенностей управления смартфоном в походных условиях и оснащена механическими кнопками — тремя на передней панели и специальной кнопкой QuickButton, расположенной на боковой грани корпуса.

Функции кнопки QuickButton зависят от способа нажатия. При кратковременном нажатии запускается приложение «Активный отдых», длительное нажатие вызывает экран настроек, а двойное — переключает смартфон в режим «Перчатки», предназначенный для работы с сенсорным экраном в перчатках.

Преемственность популярных функций

Новая модель наследует самые популярные и функциональные особенности флагманов LG. LG X venture оснащен широкоугольной селфи-камерой, сканером отпечатка пальца на пусковой кнопке и функцией быстрой зарядки. Увеличенная емкость аккумулятора — 4 100 мАч — обеспечивает работу смартфона на длительное время. Благодаря технологии быстрой зарядки Quick Charge 2.0, полностью разряженный аккумулятор можно зарядить до 50% менее, чем за час. Модель LG X venture доступна в продаже по рекомендованной розничной цене 129 990 тенге. Подробнее о модели на официальной странице.

LG X venture — надежнейший смартфон для активных людей

  • Просмотров: 129
Похожие материалы
  • Nokia 3310 опять появится в продаже Nokia 3310 опять появится в продаже
  • Nokia вернулась на рынок с новым смартфоном Nokia вернулась на рынок с новым смартфоном
  • Google представила первый смартфон под своим брендом Google представила первый смартфон под своим брендом
  • Через год на iPhone исчезнут кнопки Через год на iPhone исчезнут кнопки
  • Смартфоны, опережающие время Смартфоны, опережающие время
    • Отзывы читателей
    KazakhExport поддержал Hyundai Trans Auto KazakhExport поддержал Hyundai Trans Auto Государство Сегодня, 00:38
    LG X venture — надежнейший смартфон для активных людей LG X venture — надежнейший смартфон для активных людей Государство Сегодня, 00:33
    Facebook даст ссылки на достоверную информацию в сомнительных публикациях Facebook даст ссылки на достоверную информацию в сомнительных публикациях Государство Сегодня, 00:28
    Tesla продолжает копить убытки Tesla продолжает копить убытки Государство Сегодня, 00:20
    WGC: На мировом рынке снижается спрос на золото WGC: На мировом рынке снижается спрос на золото Государство Сегодня, 00:17
    Создано Создано "живое" программируемое биовычислительное устройство, основанное на РНК KnowHow 3-08-2017, 09:05
    Создано наноразмерное магнитное устройство, подражающее работе нейронов и способное распознавать звуки человеческой речи Создано наноразмерное магнитное устройство, подражающее работе нейронов и способное распознавать звуки человеческой речи KnowHow 3-08-2017, 09:04
    Moody’s повысило прогноз по рейтингам 8 госкомпаний до уровня «стабильный» Moody’s повысило прогноз по рейтингам 8 госкомпаний до уровня «стабильный» Государство 3-08-2017, 00:39
    ForteBank вошел в топ-5 крупнейших банков Казахстана ForteBank вошел в топ-5 крупнейших банков Казахстана Государство 3-08-2017, 00:30
    Adidas продаст хоккейный бренд CCM за $110 млн Adidas продаст хоккейный бренд CCM за $110 млн Государство 3-08-2017, 00:24
    BASF создает подразделение для 3D-печати BASF создает подразделение для 3D-печати Государство 3-08-2017, 00:22
    32 млн тенге перечислили акмолинцы в счет ОСМС 32 млн тенге перечислили акмолинцы в счет ОСМС Государство 3-08-2017, 00:22
    Сотрудники Facebook Сотрудники Facebook "убили" искусственный интеллект, изобретший свой собственный язык KnowHow 2-08-2017, 09:05
    Астероид 2012 TC4 позволит проверить функционирование элементов сети планетарной защиты НАСА Астероид 2012 TC4 позволит проверить функционирование элементов сети планетарной защиты НАСА KnowHow 2-08-2017, 09:04
    Ионные Ионные "магистрали" в электродах аккумуляторных батарей позволят им заряжаться за считанные секунды KnowHow 2-08-2017, 09:04
    Китайские ученые создали самую большую виртуальную Вселенную Китайские ученые создали самую большую виртуальную Вселенную KnowHow 1-08-2017, 09:55
    Мощный лазер позволил ученым получить главный компонент межзвездного ионизированного газа Мощный лазер позволил ученым получить главный компонент межзвездного ионизированного газа KnowHow 1-08-2017, 09:54
    S&P подтвердило кредитные рейтинги Азербайджана на уровне BB+/B S&P подтвердило кредитные рейтинги Азербайджана на уровне BB+/B Государство 1-08-2017, 00:33
    Audi сократит расходы и инвестирует в электрокары Audi сократит расходы и инвестирует в электрокары Государство 1-08-2017, 00:30
    Активы банковского сектора за полгода снизились на 1,6% Активы банковского сектора за полгода снизились на 1,6% Государство 1-08-2017, 00:28