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Tesla продолжает копить убытки

Сегодня, 00:20
Tesla продолжает копить убытки


Американский автопроизводитель Tesla Motors Co. увеличил чистый убыток во втором квартале 2017 года на 1,8% из-за быстрого роста затрат, до 336 млн долларов, или 2,04 доллара на акцию, хотя выручка компании выросла более чем вдвое. Пока в истории компании было всего два прибыльных квартала, включая июль-сентябрь 2016 года, передает Интерфакс.

Вместе с тем убыток оказался заметно меньше, чем опасались аналитики, опрошенные S&P Global Market Intelligence: их консенсус-прогноз предполагал потерю 437 млн долларов во II квартале.


Tesla продолжает копить убытки

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Квартальная выручка автопроизводителя подскочила почти на 120% в годовом выражении — до 2,79 млрд долларов, говорится в отчетности Tesla. Рынок в среднем ожидал этот показатель на уровне 2,52 млрд долларов.

В том числе доходы автомобилестроительного подразделения увеличились на 93%, генерации и хранения электроэнергии — в 73 раза.

Совокупные операционные расходы подскочили на 77%, до 907,5 млн долларов. Свободный денежный поток Tesla остается отрицательным — 1,16 млрд в минувшем квартале против 144,4 тыс. долларов годом ранее.

Эксперты обеспокоены тем, что Tesla не обрисовала потенциальные последствия, связанные с новыми правилами отражения выручки, хотя эти правила затронут все источники роста продаж Tesla. В компании утверждают, что оценка этих последствий еще не завершена. Другие автоконцерны США, включая Ford Motor Co. и General Motors Co. (GM), отреагировали на изменения быстрее, причем GM оценила отрицательный эффект от них в 1 млрд долларов.


Tesla продолжает копить убытки

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Кроме того, тревогу у аналитиков и инвесторов вызывает свободное обращение главы Tesla Илона Маска с данными о предварительных заказах на новый седан Tesla Model 3, стартовая цена которого составляет 35 тыс. долларов. Илон Маск утверждал, что число заказов превысило 500 тыс., хотя изначально Tesla объявляла лишь о 373 тыс. В среду он признал, что Tesla получила 518 тыс. заявок, но некоторые из них были затем аннулированы, поэтому итоговое число — 455 тыс. Не исключено, что Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США снова заинтересуется небрежными заявлениями Tesla.

Акции Tesla подорожали на 7,5% на электронных торгах в четверг. Капитализация компании подскочила более чем на 50% с начала года, до 52,5 млрд долларов.

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