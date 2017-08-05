Высотный планер Airbus Perlan II готовится взять рекордный барьер высоты

Вчера, 10:08В настоящее время в окрестностях города Эль Калафате (El Calafate), который находится на юге Аргентины, группа исследователей и инженеров из компании Airbus проводит запуски нового высотного планера Perlan II. Во время одного из полетов планер поднялся на высоту 9 900 метров. А конечной целью данных усилий является подъем планера на высоту более 15 461 метра (50 727 футов), которая является рекордом, установленным в 2006 году Эинаром Эневолдсеном (Einar Enevoldsen) на планере Perlan I.Так же как и его предшественник, планер Perlan II разрабатывался для сбора научной информации касательно земной атмосферы в условиях отсутствия помех, создаваемых двигателями летательного аппарата. Обладание более точной научной информацией позволит ученым узнать больше о процессах климатических изменений, о "высотной" погоде и о технологиях полетов на больших высотах. Помимо этого, компания Airbus планирует выяснить уровень воздействия на пилота и на оборудование летательного аппарата радиации, проникающей в верхние слои атмосферы из космоса.Согласно имеющимся данным, окрестности города Эль Калафате являются одним из считанных мест на земном шаре, где комбинация горных ветров и полярных завихрений создают самые высокие "стратосферные воздушные горы". Эти потоки восходящего воздуха могут поднять планер с пилотом, сидящим внутри герметичной кабины, почти к границе атмосферы. В отличие от высотного воздушного шара, стратостата, полетом планера можно управлять и оставаться в одной и той же области достаточно долгое время."Открытия, которые будут сделаны в рамках программы Perlan, помогут нам в будущем делать более безопасные самолеты" - рассказывает Аллан Макартор (Allan McArtor), директор Airbus Americas, - "Помимо этого, мы получим возможность разработать некоторые новые технологии, которые будут очень полезны во время путешествий на Луну, Марс и другие планеты нашей системы".