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Высотный планер Airbus Perlan II готовится взять рекордный барьер высоты

Вчера, 10:08
Высотный планер Airbus Perlan II готовится взять рекордный барьер высоты


В настоящее время в окрестностях города Эль Калафате (El Calafate), который находится на юге Аргентины, группа исследователей и инженеров из компании Airbus проводит запуски нового высотного планера Perlan II. Во время одного из полетов планер поднялся на высоту 9 900 метров. А конечной целью данных усилий является подъем планера на высоту более 15 461 метра (50 727 футов), которая является рекордом, установленным в 2006 году Эинаром Эневолдсеном (Einar Enevoldsen) на планере Perlan I.

Так же как и его предшественник, планер Perlan II разрабатывался для сбора научной информации касательно земной атмосферы в условиях отсутствия помех, создаваемых двигателями летательного аппарата. Обладание более точной научной информацией позволит ученым узнать больше о процессах климатических изменений, о "высотной" погоде и о технологиях полетов на больших высотах. Помимо этого, компания Airbus планирует выяснить уровень воздействия на пилота и на оборудование летательного аппарата радиации, проникающей в верхние слои атмосферы из космоса.

Высотный планер Airbus Perlan II готовится взять рекордный барьер высоты


Согласно имеющимся данным, окрестности города Эль Калафате являются одним из считанных мест на земном шаре, где комбинация горных ветров и полярных завихрений создают самые высокие "стратосферные воздушные горы". Эти потоки восходящего воздуха могут поднять планер с пилотом, сидящим внутри герметичной кабины, почти к границе атмосферы. В отличие от высотного воздушного шара, стратостата, полетом планера можно управлять и оставаться в одной и той же области достаточно долгое время.

"Открытия, которые будут сделаны в рамках программы Perlan, помогут нам в будущем делать более безопасные самолеты" - рассказывает Аллан Макартор (Allan McArtor), директор Airbus Americas, - "Помимо этого, мы получим возможность разработать некоторые новые технологии, которые будут очень полезны во время путешествий на Луну, Марс и другие планеты нашей системы".
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