WGC: На мировом рынке снижается спрос на золото

Сегодня, 00:17

Мировой спрос на золото в первом полугодии 2017 года упал в годовом выражении на 14 процентов, до 2004 тонн, из-за сокращения притока драгметалла в биржевые инвестиционные фонды. Об этом пишет Lenta.ru.

В докладе Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC) сообщается, во втором квартале этого года спрос сократился на 10%, до 953,4 тонны. При этом предложение на рынке золота в этот период снизилось по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 8% — до 1066 тонн.

Центральные банки стран продолжают покупать драгоценный металл, но более скромными темпами, чем в последние годы. Во втором квартале 2017 года в годовом выражении они увеличили закупки на 20%, до 94 тонн, отмечается в материалах WGC.

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По состоянию на июнь 2017 года Казахстан занимает 21 место в мире (с учетом ЕЦБ и МВФ) по запасам золота согласно информации Всемирного совета по золоту. По предварительным данным Национального Банка по состоянию на конец мая 2017 года объем портфеля золота составил порядка 275 тонн. Портфель золота золотовалютных активов Национального Банка состоит из внутреннего (63%) и внешнего (37%) золота. Внутреннее золото является аллокированным, то есть хранится в физическом виде в Казахстане. Внешнее золото, в свою очередь, состоит из аллокированного, размещенного в физическом виде за рубежом (72%), и неаллокированного в виде золотых депозитов (28%), которые размещаются по наилучшим процентным ставкам в банках-контрпартнерах с минимальным кредитным риском.

На конец мая 2017 года доля золота в составе золотовалютных активов Национального Банка составляет порядка 37%, что ставит Казахстан на 14 место среди стран в мире по этому показателю. Лидерами по данному показателю являются Таджикистан (80% - 13 тонн), США (75% - 8 134 тонны), Германия (70% - 3 377 тонн), Италия (68% - 2 452 тонны) и Нидерланды (66% - 612 тонн).