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Компания Virgin Galactic успешно провела ключевой тестовый запуск космического корабля VSS Unity

6-08-2017, 09:38
Компания Virgin Galactic успешно провела ключевой тестовый запуск космического корабля VSS Unity


Рано утром 4 августа 2017 года компания Virgin Galactic успешно произвела очередной тестовый запуск самолета-носителя VMS Eve и космического корабля VSS Unity. В этом событии не было бы ничего экстраординарного, если бы не ряд тестов ключевых систем реактивного двигателя и космического корабля в целом, выполненных во время этого полета.

Отметим, что за последние месяцы космический корабль VSS Unity произвел ряд тестовых полетов в планирующем режиме. Но во время последнего полета корабль летел с полностью заряженным, полным закиси азота баком окислителя (Main Oxidizer Tank), и резервуаром, заполненным гелием под высоким давлением. Во время полета на космический корабль еще не был установлен один из главных компонентов реактивного двигателя, работающего на гранулах из специального полимера - Case-Throat-Nozzle (CTN). В качестве его замены выступала балластная емкость, наполненная 450 килограммами воды.

Компания Virgin Galactic успешно провела ключевой тестовый запуск космического корабля VSS Unity


Космический корабль VSS Unity отделился от самолета-носителя VMS Eve на высоте 12 200 метров. Во время планирующего спуска и проведения маневров в воздухе были выполнены все необходимые тесты систем корабля и компонентов его реактивного двигателя. После всех этих тестов космический корабль совершил успешную посадку на полосу космодрома в пустыне Мохава. И, согласно информации от представителей компании Virgin Galactic, перед посадкой не был произведен сброс балластной емкости, таким образом, космический корабль впервые испытал все нагрузки, которые будут действовать на него во время совершения нормальных полетов.
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