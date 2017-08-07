Бакытжан Сагинтаев выехал на курорты Акмолинской области

Сегодня, 00:18

В ходе рабочей поездки в Акмолинскую область премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев посетил строительство новой республиканской базы лыжного спорта в городе Щучинск, ознакомился с состоянием санаторно-курортных объектов, достопримечательностей и туристической инфраструктуры поселка Бурабай, а также оценил качество ремонта на одном из участков автомобильной дороги «Щучинск — Боровое». Об этом сообщает Primeminister.kz.

Во время посещения базы лыжного спорта Бакытжан Сагинтаев оценил ход строительства и заслушал доклад о текущей ситуации на объекте и планируемых сроках завершения работ. Комплекс зданий и сооружений объекта размещён на территории 140,5 га и в настоящее время его готовность составляет более 90%. На новой республиканской базе лыжного спорта планируется проводить международные соревнования и тренировки по лыжным гонкам, биатлону, лыже-роллерному спорту.

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Затем премьер-министр ознакомился с санаторно-курортными объектами и достопримечательностями государственного национального природного парка Бурабай.

Кроме того, Бакытжан Сагинтаев рассмотрел результаты реконструкции участка на 1618 км автомобильной дороги «Щучинск — Боровое», которая была проведена с апреля по июль 2017 года. Аким области Малик Мурзалин представил отчет о ходе проведенной реконструкции и дальнейших планах по ремонту дорог региона в целом.

Развитие туристического потенциала является одним из направлений при формировании новой модели экономического роста, которая была обозначена в Послании Президента РК Н. Назарбаева «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность». В этой связи правительство проводит комплексную работу в данной сфере.

Отметим, что основным документом по развитию ЩБКЗ является Системный план развития Боровской курортной зоны до 2020 года. Он разработан при участии международных экспертов. План предусматривает развитие пяти основных зон, благоприятных для инвестиций. Среди них перспективная зона массового отдыха на озере Чебачье, зона для туризма премиум-класса на озере Щучье, центр конного спорта и детского оздоровительного туризма на озере Катарколь, экоаул в поселке Сарыбулак, а также кемпинг на озере Жукей.