Компания Sono Motors представляет SION, первый серийный электромобиль на солнечной энергии

Вчера, 08:58Возможность добраться до работы и назад только за счет использования энергии солнечных лучей скоро станет реальностью, благодаря работе специалистов молодой немецкой компании Sono Motors. Эта компания недавно презентовала SION, электромобиль, который способен проехать около 30 километров, используя для этого только солнечную энергию. И самым примечательным является то, что автомобиль SION станет доступен широкому кругу потребителей, его стоимость без дополнительной аккумуляторной батареи составляет 16 тысяч евро.В прошлом году компания Sono Motors собрала 200 тысяч долларов, необходимые ей для разработки автомобиля SION, который уже сейчас существует в виде опытного образца. На поверхности кузова этого автомобиля расположено 300 фотогальванических элементов солнечных батарей. Используя энергию от этих батарей, буферизированную через небольшую аккумуляторную батарею, автомобиль SION сможет проехать порядка 30 километров. А если возникает необходимость перемещения на большие дистанции, автомобиль может быть укомплектован дополнительной взятой в аренду или купленной на постоянной основе аккумуляторной батареей.Базовая модель автомобиля SION стоит 16 тысяч евро. Ее небольшая аккумуляторная батарея может быть заряжена от станции до 80 процентов всего за 40 минут. На зарядку этой батареи при помощи солнечной энергии уйдет около 12 часов. Специалисты компании Sono Motors посчитали, что если вы приедете на таком автомобиле на работу и оставите его на солнце, то через 8-9 часов рабочего дня вы сможете уехать домой с полностью заряженной батареей.Салон автомобиля SION вмещает пять человек, благодаря чему его можно рассматривать, как малый семейный автомобиль. Основой приборной панели является "умный" сенсорный экран, на котором отображается скорость, уровень заряда батареи и другая оперативная информация. С ремонтом автомобилей SION проблем возникнуть не должно, так как компания Sono Motors собирается, помимо самих автомобилей, наладить выпуск запасных частей в необходимых количествах.Еще одной интересной особенностью автомобиля SION является "двунаправленная" природа его энергетической системы, которая позволит использовать автомобиль в качестве мобильного источника энергии. Этот автомобиль сможет обеспечит вас энергией во время отдыха на природе или пребывания вдалеке от городов и энергетических сетей.В настоящее время компания Sono Motors уже собрала 1200 предварительных заказов на автомобили SION. Руководство компании надеется, что к началу производства автомобилей, которое запланировано на 2018 год, им удастся получить в общей сумме около 5000 заявок. А в самом скором времени опытный образец автомобиля SION отправится в тур по Европе, во время которого множество людей получит возможность принять участие в тест-драйве.