Новости / Государство

В Алматы снесено 1000 незаконно установленных киосков

Сегодня, 00:38
В Алматы снесено 1000 незаконно установленных киосков


В Алматы продолжается демонтаж нестационарных объектов торговли. На сегодняшний день ликвидировано уже 1100 киосков. Их сносят из-за того, что у владельцев нет правоустанавливающих документов, либо киоски не соответствуют правилам благоустройства города, а также требованиям пожарной, санитарно-эпидемиологической безопасности. Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе акима города.

«Все владельцы данного бизнеса согласны с незаконностью своих действий и производят демонтаж самостоятельно. Особое внимание при проверке уделяется донерным, закусочным, которые не соответствуют санитарно — эпидемиологическим требованиям, мест которые могут быть опасны для здоровья жителей и гостей города», — отметили в Управлении предпринимательства и индустриально-инновационного развития города Алматы.

Чаще всего объекты размещаются на тротуарах, газонах и прочих местах, не предназначенных для торговли, тем самым вызывая недовольство горожан.

В Алматы снесено 1000 незаконно установленных киосков

В Алматы снесено 1000 незаконно установленных киосков

Отметим, что всего с начала текущего года выявлено 1450 незаконно установленных киосков, из 350 оставшихся в городе 150 — вновь установленные и 200 — шиномонтажные мастерские.

  • Просмотров: 116
Похожие материалы
  • Бауыржан Байбек сделал замечание руководству вокзалов Бауыржан Байбек сделал замечание руководству вокзалов
  • В Алматы сносят верхние этажи Национального пресс-клуба В Алматы сносят верхние этажи Национального пресс-клуба
  • Карта поддержки предпринимательства: что получат бизнес и город? Карта поддержки предпринимательства: что получат бизнес и город?
  • В Индустриальной зоне Алматы построят завод по производству вагонов В Индустриальной зоне Алматы построят завод по производству вагонов
  • Власти Алматы сообщили о стабилизации ситуации на рынке сахарной продукции Власти Алматы сообщили о стабилизации ситуации на рынке сахарной продукции
    • Отзывы читателей
    В Алматы снесено 1000 незаконно установленных киосков В Алматы снесено 1000 незаконно установленных киосков Государство Сегодня, 00:38
    Tesla снизила цены на кроссовер Model X Tesla снизила цены на кроссовер Model X Государство Сегодня, 00:24
    Бакытжан Сагинтаев выехал на курорты Акмолинской области Бакытжан Сагинтаев выехал на курорты Акмолинской области Государство Сегодня, 00:18
    В Венесуэле произошла попытка военного мятежа В Венесуэле произошла попытка военного мятежа Государство Сегодня, 00:14
    Билл Гейтс профинансирует производителя «искусственного мяса» Билл Гейтс профинансирует производителя «искусственного мяса» Государство Сегодня, 00:12
    Европейский детектор возобновляет свою работу и присоединяется к поискам новых пакетов гравитационных волн Европейский детектор возобновляет свою работу и присоединяется к поискам новых пакетов гравитационных волн KnowHow 5-08-2017, 10:09
    Высотный планер Airbus Perlan II готовится взять рекордный барьер высоты Высотный планер Airbus Perlan II готовится взять рекордный барьер высоты KnowHow 5-08-2017, 10:08
    KazakhExport поддержал Hyundai Trans Auto KazakhExport поддержал Hyundai Trans Auto Государство 5-08-2017, 00:38
    LG X venture — надежнейший смартфон для активных людей LG X venture — надежнейший смартфон для активных людей Государство 5-08-2017, 00:33
    Facebook даст ссылки на достоверную информацию в сомнительных публикациях Facebook даст ссылки на достоверную информацию в сомнительных публикациях Государство 5-08-2017, 00:28
    Tesla продолжает копить убытки Tesla продолжает копить убытки Государство 5-08-2017, 00:20
    WGC: На мировом рынке снижается спрос на золото WGC: На мировом рынке снижается спрос на золото Государство 5-08-2017, 00:17
    Машины-монстры: Гигантские роботы, паук и дракон, устроившие сражение на улицах Оттавы Машины-монстры: Гигантские роботы, паук и дракон, устроившие сражение на улицах Оттавы KnowHow 4-08-2017, 09:08
    Компания Hyperloop One проводит первый тестовый запуск скоростной пассажирской капсулы XP-1 Компания Hyperloop One проводит первый тестовый запуск скоростной пассажирской капсулы XP-1 KnowHow 4-08-2017, 09:07
    Искусственный интеллект научился превращать двухмерные фотоснимки в трехмерное представление реальных объектов Искусственный интеллект научился превращать двухмерные фотоснимки в трехмерное представление реальных объектов KnowHow 4-08-2017, 09:07
    Создано Создано "живое" программируемое биовычислительное устройство, основанное на РНК KnowHow 3-08-2017, 09:05
    Создано наноразмерное магнитное устройство, подражающее работе нейронов и способное распознавать звуки человеческой речи Создано наноразмерное магнитное устройство, подражающее работе нейронов и способное распознавать звуки человеческой речи KnowHow 3-08-2017, 09:04
    Moody’s повысило прогноз по рейтингам 8 госкомпаний до уровня «стабильный» Moody’s повысило прогноз по рейтингам 8 госкомпаний до уровня «стабильный» Государство 3-08-2017, 00:39
    ForteBank вошел в топ-5 крупнейших банков Казахстана ForteBank вошел в топ-5 крупнейших банков Казахстана Государство 3-08-2017, 00:30
    Adidas продаст хоккейный бренд CCM за $110 млн Adidas продаст хоккейный бренд CCM за $110 млн Государство 3-08-2017, 00:24