В Алматы снесено 1000 незаконно установленных киосков

Сегодня, 00:38

В Алматы продолжается демонтаж нестационарных объектов торговли. На сегодняшний день ликвидировано уже 1100 киосков. Их сносят из-за того, что у владельцев нет правоустанавливающих документов, либо киоски не соответствуют правилам благоустройства города, а также требованиям пожарной, санитарно-эпидемиологической безопасности. Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе акима города.

«Все владельцы данного бизнеса согласны с незаконностью своих действий и производят демонтаж самостоятельно. Особое внимание при проверке уделяется донерным, закусочным, которые не соответствуют санитарно — эпидемиологическим требованиям, мест которые могут быть опасны для здоровья жителей и гостей города», — отметили в Управлении предпринимательства и индустриально-инновационного развития города Алматы.

Чаще всего объекты размещаются на тротуарах, газонах и прочих местах, не предназначенных для торговли, тем самым вызывая недовольство горожан.

Отметим, что всего с начала текущего года выявлено 1450 незаконно установленных киосков, из 350 оставшихся в городе 150 — вновь установленные и 200 — шиномонтажные мастерские.