В Венесуэле произошла попытка военного мятежа

Сегодня, 00:14

Группа вооруженных и одетых в военную форму людей из города Валенсия, штат Карабобо, в Венесуэле в воскресенье, 6 августа, объявила о восстании против президента страны Николаса Мадуро. Об этом передает РБК.

Свое видеообращение к венесуэльцам военные, назвавшие себя бойцами 41-й бригады Валенсии, разместили в социальных сетях. В своем обращении группа мужчин, одетых в военную форму с оружием в руках, подчеркивает, что они объединились против «убийственной тирании Николаса Мадуро».

«Мы объявляем о законном восстании Мы доводим до сведения, что это не государственный переворот. Это гражданское и военное действие, направленное на восстановление конституционного порядка, а также на спасение страны от полного разрушения и прекращения убийства нашей молодежи и наших семей», — сказано в обращении.

В видеоролике человек, зачитывающий обращение, также заявил, что «каждый, кто откажется поддержать восстание, будет объявлен военной целью», добавляет Assoсiated Press.

Позднее глава правящей партии страны Диосдадо Кабельо сообщил, что на военную базу Фуэрте-Парамакай, штат Карабобо, была совершена «террористическая атака». По словам политика, войска быстро взяли ситуацию под контроль, нападавшие арестованы, передает AP.

Ситуация в Венесуэле продолжает оставаться напряженной после проведенных недавно в стране выборов в Конституционную ассамблею страны. Этот орган должен заменить парламент, настроенный оппозиционно по отношению к президенту Николасу Мадуро. Генпрокуратура Венесуэлы потребовала прекратить деятельность Конституционной ассамблеи, заявив о нарушениях, допущенных в ходе выборов. Конституционная ассамблея, в свою очередь, сняла с должности генпрокурора Венесуэлы.