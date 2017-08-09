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Астана и Санкт-Петербург подписали меморандум о сотрудничестве

Сегодня, 00:24
Астана и Санкт-Петербург подписали меморандум о сотрудничестве


Аким Астаны Асет Исекешев встретился с вице-губернатором Санкт-Петербурга Сергеем Мовчаном. Делегация из Санкт-Петербурга прибыла в столицу Казахстана в рамках открытия на Международной специализированной выставке ЭКСПО-2017 недели Санкт-Петербурга. Об этом пишет Аstana.gov.kz.

В ходе двусторонней встречи стороны обсудили перспективы сотрудничества между двумя городами-побратимами.

«Хочу отметить, очень исключительно хорошо организована работа по ЭКСПО-2017. Можем это говорить со знанием дела по причине того, что нам периодически приходится проводить международные экономические форумы и т. п. Это стоит колоссальных усилий и напряжения. И здесь очень важны вопросы безопасности, потому что скопление колоссального количества народа. И в этой связи можно говорить о развитии связей с точки зрения „умного“ и безопасного города», — резюмировала Сергей Мовчан.

В рамках встречи вице-губернатор Сергей Мовчан подписал с заместителем акима города Астаны Андреем Лукиным соглашение о сотрудничестве на 2017−2021 годы. В рамках меморандума утверждены программы торгово-экономического, научно-технического, культурного и гуманитарного сотрудничества между двумя городами.

Ранее существовавший формат сотрудничества между Астаной и Санкт-Петербургом позволил наполнить взаимодействие двух регионов практическим содержанием. Так, к примеру, в культурной столице России строится Евразийский центр делового сотрудничества «Астана». Ввод в эксплуатацию этого торгово-делового комплекса даст новые возможности предпринимателям Астаны и Санкт-Петербурга для налаживания прямых деловых контактов.

Еще одним направлением в развитии межрегионального сотрудничества в перспективе может стать обмен опытом в области занятости и социального обеспечения, коммунального хозяйства, образования и здравоохранения.

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