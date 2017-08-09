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Британия не будет платить Евросоюзу 40 млрд евро за Brexit

Сегодня, 00:12
Британия не будет платить Евросоюзу 40 млрд евро за Brexit


Британские власти опровергли сообщения СМИ о том, что готовы выплатить Евросоюзу компенсацию в размере 36 млрд фунтов стерлингов (около 40 млрд евро). С заявлением по этому поводу выступил сегодня официальный представитель главы правительства Терезы Мэй. Об этом пишет «Росбалт».

"О такой цифре речи не шло", — отметил он, передает Deutsche Welle.

В субботу издание The Telegraph писало со ссылкой на источники, что Лондон готов выплатить за Brexit до 40 млн евро и тем самым покрыть свои обязательства перед Евросоюзом. Как отмечалось, переговоры страны с Брюсселем по выходу Британии из ЕС зашли в тупик, и страна решила его преодолеть таким образом.

При этом изначально ЕС якобы требовал от Лондона 50 млн евро, но премьер-министр сочла эту сумму чересчур высокой.


Между тем, согласно опросу общественного мнения социологического института ORB, 61% британцев недовольны тем, как Мэй проводит переговоры по Brexit. Еще в июне доля критиков ее действий составляла 46%.

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