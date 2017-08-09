Китайские студенческие команды одержали победу в международном соревновании RoboMaster

Китайские студенческие команды одержали победу в международном соревновании RoboMasterВчера, 09:36
Ежегодное робототехническое соревнование RoboMaster, проведение которого организовано и спонсируется известной компанией DJI, закончилось в этом году победой команды студентов из Южно-китайского технологического университета (South China University of Technology). В этом году в соревновании RoboMaster приняло участие более 200 команд со всего мира, но только 32 командам удалось добраться до финального этапа.
"Первые соревнования RoboMaster были проведены в Китае несколько лет назад. Они сразу завоевали популярность и привлекли внимание участников из США, Великобритании, Канады и Азии, делая это событие событием международного характера" - рассказывает Пол Ксу (Paul Xu), один из руководителей компании DJI.
Следует отметить, что RoboMaster являются одними из самых сложных робототехнических соревнований. В "сражении" со стороны каждой команды принимает участие пять полностью автономных или полуавтономных роботов различных типов: дроид-герой, робот-инженер, боевой робот, беспилотник и робот-защитник базы. Роботы двух сражающихся команд действуют на поле, размером с баскетбольную площадку, на которой размещены препятствия, укрытия и две базы. Роботы-одиночки в этом сражении, которое можно отнести к классу "защиты базы", не добиваются значимого успеха, успех команде может принести только слаженное взаимодействие всех роботов без исключения.
Каждый из роботов снабжен специальными датчиками, регистрирующими поражение вражеским "огнем". При каждом попадании у робота списывается некоторое количество "пунктов жизни". Когда количество этих пунктов становится равным нулю, робот считается разрушенным и выбывает из игры, ослабляя команду и защиту своей базы.
Финалы соревнования RoboMaster транслировались в онлайн-режиме и привлекли внимание более чем 814 тысяч зрителей из 20 стран. Команда победителей прошла четыре финальных сражения, каждое из которых длится 7 минут, только с одной потерей. А в конце этих поединков их ожидал приз, составляющий 200 тысяч юаней, что равно приблизительно 30 тысячам американских долларов.
Второе место и приз в 100 тысяч юаней завоевала команда из Шаньдунского университета Науки и техники (Shandong University of Science and Technology), а "бронзу" и приз в 50 тысяч юаней получила команда из Технологического института Тайюаня (Taiyuan Institute of Technology).