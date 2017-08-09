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Ученые выяснили, что ядро Солнца вращается в четыре раза быстрее его поверхности

Вчера, 09:35
Ученые выяснили, что ядро Солнца вращается в четыре раза быстрее его поверхности


Результаты исследований, проведенных международной группой ученых-астрономов, указывают на то, что ядро Солнца вращается в четыре раза быстрее его поверхности. Этот факт идет вразрез с общепринятым мнением, согласно которому яро нашей звезды вращается с той же самой скоростью, что и ее поверхность. А дальнейшее изучение данного феномена может дать ученым ключи к разгадке того, как формируются и развиваются подобные Солнцу звезды. Помимо этого, неравномерность вращения отдельных частей Солнца может оказывать сильное влияние на солнечные пятна, на солнечный ветер и другие факторы, оказывающие влияние на космическую "погоду" в близлежащем пространстве.

Для того, чтобы получить результаты, исследователи произвели анализ акустических волн, которые циркулируют в солнечной атмосфере и некоторые из которых проникают вглубь, практически к самому ядру. Там акустические волны взаимодействуют с гравитационными волнами, которые "хлюпают" внутри Солнца, подобно воде в наполовину заполненной цистерне, движущейся по ухабистой дороге. Тщательно измеряя параметры акустических волн, исследователи рассчитали точное время, затрачиваемое волной на путешествие к ядру Солнца и назад. И, как оказалось, взаимодействие акустических и гравитационных волн затрагивает не только форму первых, оно также оказывает влияние и на время их распространения в среде солнечной материи.

Ученые выяснили, что ядро Солнца вращается в четыре раза быстрее его поверхности


Исследования были проведены путем анализа огромного массива данных, собранных на 16 лет наблюдений за Солнцем при помощи инструмента GOLF (Global Oscillations at Low Frequency), который является одним из бортовых инструментов космической солнечной обсерватории SoHO (Solar and Heliospheric Observatory), которая была запущена в конце 1995 года и которая продолжает работать и по сегодняшний день. Анализ данных был проведен при помощи программного обеспечения, в котором был реализован новый метод, разработанный учеными-астрономами из Франции.

И в заключение следует отметить, что обнаруженные некоторые особенности распространения акустических волн внутри Солнца, указывающие на то, что его ядро вращается в четыре раза быстрее поверхности, являются первыми в истории непосредственными измерениями скорости вращения ядра. А о том, что ядро Солнца вращается быстрее его поверхности, ученые подозревали уже на протяжении последних 20 лет.
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