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Андрей Цалюк: Рынок среагировал на ситуацию эмоционально

Сегодня, 00:34
Андрей Цалюк: Рынок среагировал на ситуацию эмоционально


В KASE прокомментировали недавний скачок курса тенге к доллару, передает корреспондент МИА «Казинформ».

2 и 3 августа курс американской валюты в обменных пунктах вырос до 343 тенге.

«Во-первых, сказались внешние факторы. Основную роль сыграло усиление санкций мирового сообщества по отношению к соседней России. Убежден, что соседи заложили вероятность новых санкций в курсовую разницу, поскольку сегодня рубль, несмотря на давление, держится на уровне 5960 единиц за доллар. Наш рынок среагировал на ситуацию эмоционально, в том числе „благодаря“ некоторым СМИ, которые развивали ажиотаж вокруг влияния российской экономики на нашу. В результате появился внутренний фактор, а именно — высокий спрос на доллары. Мы почувствовали этот тренд в виде роста объема торгов до 500 млн тенге при привычном ежедневном объеме 150350 млн тенге», — сказал заместитель председателя правления АО «Казахстанская фондовая биржа» Андрей Цалюк.

В те дни обменные пункты едва успевали переставлять таблички на вывесках с курсами покупки и продажи. Например, курс по итогам дневной сессии торгов на KASE 2 августа 2017 года составил 335,72 тенге. А в обменниках доллар продавали по 343 тенге.

«Обменные пункты и банки второго уровня покупают у нас рыночную информацию в режиме реального времени. Система образования курсовой разницы у банков и обменников простая. Когда они видят боковой тренд, спред, или разница между покупкой и продажей, узкая, около 1,53 тенге. Когда на рынке ощущается высокая волатильность, неопределенность, спред разрастается до максимально допустимого законом показателя в 6 единиц. Банки и обменники делают это, чтобы не остаться в убытке. По ситуации в августе все понимали, что это эмоции», — сказал Андрей Цалюк.

На данный момент биржа отмечает стабилизацию ситуации. Положительно влияющим фактором, по мнению спикера, стало удорожание нефти. Сегодня в обменных пунктах доллар торгуется по 331.9- 332.9 тенге за доллар.

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