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Apple получила патент на iPod Nano

Сегодня, 00:27
Apple получила патент на iPod Nano


Патентное бюро США 8 августа разместило утвержденную заявку от компании Apple на регистрацию нового смартфона в корпусе iPod Nano. Об этом пишет Ferra.ru.

В документе сказано, что заявка находилась на рассмотрении еще с 5 января 2007 года. В патенте содержатся несколько схематических чертежей, его описание и некоторая информация об устройстве.

«Электронное устройство использует отдельные поверхности для ввода и вывода. Одна из поверхностей (к примеру, нижняя часть) включает чувствительную к силе касания поверхность, через которую пользователь передает сигнал (например, манипуляции курсором и элемент выбора). На второй поверхности (например, в верхней части) элемент отображения используется для представления информации, соответствующей функции устройства (например, видеоинформации), одного или нескольких элементов управления. Курсор определяет, где на обратной стороне сенсорной поверхности палец пользователя установил контакт. Когда курсор расположен над нужным элементом управления, пользователь выбирает или активирует функцию, связанную с элементом управления, путем приложения давления к чувствительной стороне сенсорной поверхности пальцем. Соответственно, электронное устройство может управляться одной рукой, причем перемещение курсора и выбор элемента управления могут выполняться без поднятия пальца», — говорится в документе.

Apple получила патент на iPod Nano

Apple получила патент на iPod Nano

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