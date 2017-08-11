Автобусы перевозят 82% пассажиров в городах

Сегодня, 00:12

По итогам июля стоимость внутригородской автобусной поездки выросла в среднем по стране на 3,2% в сравнении с июнем, и на 8,1% - к аналогичному периоду прошлого года. Об этом пишет Energyprom.kz.

Всего за месяц подорожал проезд в Жезгазгане (сразу в полтора раза, до 60 тенге за билет), и в Таразе — на 18,2%, до 65 тенге за билет. В годовом разрезе среди крупных городов и мегаполисов РК также наблюдалось удорожание в Костанае (+33,3%, до 80 тенге), Петропавловске (+23,1%, до 80 тенге), Усть-Каменогорске (+20%, до 90 тенге) и Павлодаре (+16,7%, до 70 тенге).

Кроме того, с 1 августа в южной столице была введена новая для РК дифференцированная система оплаты за проезд. Ранее тариф за проезд в Алматы повышался лишь 5 лет назад, в июле 2012 года — с 50 до 80 тенге.

Теперь стоимость проезда в общественном транспорте Алматы (не только автобусах, но и троллейбусах) зависит от способа оплаты: наличными деньгами — 150 тенге, а при оплате единой транспортной картой «Онай», банковской картой или посредством SMS — 80 тенге, как и прежде. Система введена в целях исключения теневого оборота денег в общественном транспорте и увеличения поступления налогов в казну. Все льготы остались без изменений, но только при оплате соответствующими льготными картами «Онай»: для многодетных матерей, пенсионеров, школьников и студентов — 40 тенге. Бесплатный проезд сохранен для участников и инвалидов ВОВ, лиц, приравненных к ним, пенсионеров старше 75 лет, инвалидов I и II групп, детей-инвалидов до 18 лет.

По данным руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматы Максута Исахова, лишь за полдня с момента введения дифтарифа пассажиропоток по системе «Онай» увеличился на 28%, а количество транзакций по картам «Онай» — на 48%. Также увеличение объема оплаты проезда отметили в ТОО «SMSBus»: количество сообщений в первый же день до обеда увеличилось сразу в 10 раз.

Автобусы обеспечили 81,9% всех городских пассажироперевозок в стране: за полгода перевезли 8,86 млрд пассажиров, на 1,2% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Автобусные перевозки будут развиваться и далее. Так, в Алматы проводится масштабная реконструкция улиц (Байтурсынова, Тимирязева, Жандосова и т. д.), являющаяся частью подготовки к запуску линий скоростного автобуса (БРТ) — это предусмотрено Программой развития города до 2020 года. Проект БРТ создаст условия для приоритетного движения специальных автобусов большой длины. Маршрут первой ветки должен пройти от Орбиты через Жандосова, Тимирязева, Байтурсынова и далее к центру города.

Преобразования автобусной инфраструктуры коснулись и столицы. В рамках модернизации работы общественного транспорта с 24 июля увеличено количество графиков на маршрутах № 8, 10, 15, 18, 24, 37, 303, 304, и с 31 июля — на маршрутах № 51, 500, 504, 506. Это позволило сократить интервал движения на 35 минут. Также продлены схемы движения маршрута № 17 и экспресса № 101.

Второй по популярности вид транспорта — такси (17,7% пассажиров), однако здесь число перевезенных сократилось на 0,6% за год. Увеличились пассажироперевозки наиболее экологичных троллейбусов (+14% за год) и метро (+7,6%). Однако эти виды транспорта занимают вкупе не более 0,2% перевозок.

Пассажирооборот в РК увеличился на 2,3%, до 113,7 млрд пкм, из которых 92,8 млрд пкм приходится на перевозки автобусами (+2,3% за год).

В целом по итогам 2016 года в РК было 98,65 тысячи автобусов — на 1% больше, чем в 2015. Из них 58,1% приходилось на индивидуальных предпринимателей — 57,33 тысячи автобусов, +0,7% за год.



Руководство узбекского автозавода JV MAN Auto-Uzbekistan планирует наладить в Казахстане производство экологически чистых автобусов, работающих на природном газе. Автобусы премиум-класса будут выпускаться на заводах «СарыаркаАвтоПром». Стоимость такого автобуса в минимальной комплектации составляет 200 тысяч евро. На данный момент подписано соглашние с «СарыаркаАвтоПром», начато производство экспериментальной модели тягача.

Доходы предприятий от автобусных перевозок выросли за год на 3,3%, до 43,2 млрд тг по итогам I полугодия 2017.

Это 92,2% от общего объема доходов от перевозок городским транспортом в РК. Для сравнения, доходы такси за тот же период сократились год-к-году сразу на 31,6%.