Компания Mazda создала первый в мире бензиновый двигатель с компрессионным воспламенением топливной смеси

Вчера, 08:44Все ведущие мировые автопроизводители постоянно ведут работы, направленные на увеличение эффективности и экономичности используемых двигателей внутреннего сгорания. В прошлом году компания Infiniti продемонстрировала двигатель с переменной степенью сжатия, используемые другими компаниями гибридные технологии становятся все "умней и умней", а компания Mazda недавно представила весьма нетрадиционное новое решение. Этим решением является своего рода бензиновый "дизель" SkyActiv-X, двигатель внутреннего сгорания с компрессионным воспламенением бензиновой топливной смеси, который пойдет в серию в 2019 году.Основой двигателя SkyActiv-X является "фирменная" запатентованная технология Spark Controlled Compression Ignition. Отметим, что все нынешние бензиновые двигатели поджигают топливную смесь при помощи искры, вырабатываемой свечой зажигания, в двигателях SkyActiv-X воздушно-топливная смесь будет поджигаться без искры, путем сжатия смеси в цилиндре до очень высокого давления.Такой метод воспламенения смеси очень хорошо всем, знакомым с принципами работы дизельных двигателей. Но в случае бензинового двигателя этот способ воспламенения позволит использовать более бедную топливную смесь, работать при более низкой температуре и выбрасывать вместе с выхлопными газами в окружающую среду меньшее количество тепловой энергии.Тем не менее, в двигателях SkyActiv-X будут установлены и обычные свечи зажигания. Но они будут использоваться только для холодного запуска двигателя в условиях низкой температуры окружающей среды и в других условиях, затрудняющих процесс компрессионного воспламенения топливной смеси.По сравнению с используемыми сейчас компанией Mazda двигателями серии SkyActiv-r, двигатели серии SkyActiv-X будут расходовать на 20-30 процентов меньше топлива при сопоставимой мощности. При этом, за счет большей степени сжатия топливной смеси вращающий момент у новых двигателей будет на 10-30 процентов больше, чем у двигателей предыдущего поколения.И в заключение следует отметить, что о технологии Spark Controlled Compression Ignition и о двигателях серии SkyActiv-X компания Mazda объявила в рамках своего плана дальнейшего развития под названием "Sustainable Zoom-Zoom 2030". В этом документе также озвучены планы компании о выпуске новых моделей электрических автомобилей, но очевидно, что компания не планирует в ближайшем будущем полностью отвернуться от бензиновых и дизельных двигателей, ее руководство направляет все усилия на максимальное усовершенствование ставших классическими технологий.