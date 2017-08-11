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Компания Rigetti разработала масштабируемую квантовую архитектуру и готовит запуск "облака" с 36 кубитами

Вчера, 08:45
Компания Rigetti разработала масштабируемую квантовую архитектуру и готовит запуск "облака" с 36 кубитами


Не так давно компания IBM объявила о создании универсальной квантовой вычислительной системы с 16 квантовыми битами, кубитами. А специалисты компании Google ведут сейчас работу по созданию вычислительной системы уже с 50 кубитами. В этой гонке квантовых вычислительных технологий принимает участие и менее известная компания Rigetti, специалисты которой создали чип 8-кубитного квантового процессора, архитектура которого допускает масштабируемость системы до сколь угодно большого уровня.

Компания Rigetti разработала масштабируемую квантовую архитектуру и готовит запуск "облака" с 36 кубитами


Создание чипа стало возможным, благодаря разработке нескольких инновационных технологий, использования сверхпроводящих кремниевых переходных отверстий, низкотемпературной термокомпрессии для трехмерной интеграции квантовых элементов системы с электронными компонентами. Все эти технологии позволяют увеличить точность изготовления и работы отдельных резонансных компонентов, что сказывается на надежности работы процессора в целом.

Созданный экспериментальный чип компании Rigetti получил название Fab-1. На этом чипе была отработана технология создания логических элементов на базе двух кубитов, а функционирование этих элементов основано на прямой параметрической модуляции частот колебаний кубитов. Такой метод позволяет получить большую скорость обработки информации и обеспечивает более высокую селективность, что делает метод более подходящим для создания больших квантовых чипов с большим количеством кубитов.

Компания Rigetti разработала масштабируемую квантовую архитектуру и готовит запуск "облака" с 36 кубитами


Помимо квантового чипа специалисты компании Rigetti создали язык программирования Forest, базой для которого стал язык Quil, ориентированный на инструкции для гибридных квантово-классических вычислительных систем. Алгоритмы, написанные на этом языке, используют все самые наилучшие аспекты квантовой и традиционной вычислительной архитектуры, комбинируя мощь традиционной последовательной обработки информации с мощью параллелизма квантовых вычислений. Язык Forest 1.0 может использоваться для организации и управления "запутанными" взаимодействиями кубитов квантового процессора.

Согласно результатам проведенных тестов, средняя точность работы системы из трех логических элементов на базе двух кубитов составляет 93 процента, а максимальное количество одновременно запутанных кубитов равно четырем. Сейчас специалисты компании Rigetti работают над созданием восмикубитовых регистров и компонентов системы коррекции ошибок, использование которых позволит еще больше поднять точность вычислений, что, в свою очередь, станет основой масштабируемой квантовой системы, которая будет функционировать в виде облачного сервиса.
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