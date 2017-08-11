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Космический аппарат Cassini готовится к первому "погружению" в атмосферу Сатурна

Вчера, 08:44
Космический аппарат Cassini готовится к первому "погружению" в атмосферу Сатурна


Космическому исследовательскому аппарату Cassini осталось совершить пять последних витков вокруг Сатурна, прежде чем он совершит глубокое погружение в атмосферу газовой гигантской планеты и прекратит свое существование. Во время этих пяти последних витков аппарат будет производить погружения в верхние слои атмосферы, производя ее анализ и собирая научные данные. Первое такое погружение состоится 14 августа этого года, космический аппарат пройдет на высоте 1630-1710 километров от верхней кромки облачного покрова. Это будет уже достаточно серьезным маневром и аппарату придется задействовать свои двигатели для поддержания стабильности траектории полета.

Маневры с погружением в верхние слои атмосферы Сатурна являются частью плана, называемого Большим Финалом (Grand Finale), который представляет собой финальный этап миссии Cassini. Космический аппарат Cassini, запущенный почти 10 лет назад, практически исчерпал свой ресурс, а в его баках осталось совсем небольшое количество топлива. Для предотвращения вероятности столкновения неуправляемого аппарата с одним из спутников Сатурна, что может повлечь за собой биологическое загрязнение спутника, на котором может существовать простейшая жизнь, руководство НАСА решило направить аппарат в атмосферу Сатурна.

Согласно прогнозам, аппарату Cassini придется задействовать свои двигатели на 10-60 процентов от их мощности для того, чтобы компенсировать потерю высоты и поднять аппарат на 200 километров. Длительность и мощность, на которой будут работать двигатели аппарата, будут зависеть от плотности того участка атмосферы, куда погрузится аппарат. Однако, если плотность атмосферы будет ниже, чем расчетное значение, полученное на основе собранных ранее данных, аппарату Cassini придется задействовать двигатели не для подъема, а для спуска на необходимую глубину.

Во время погружений, помимо исследований состава атмосферы, аппарат Cassini произведет радарное зондирование атмосферы и поверхности планеты. При этом, разрешающая способность зондирования с такой высоты позволит рассмотреть отдельные детали, размером в 25 километров. А 11 сентября 2017 года аппарат Cassini ожидает последнее рандеву с Титаном, в атмосферу которого аппарат уже погружался в прошлом. Данный маневр повлияет на траекторию полета аппарата и направит его в последний полет в сторону Сатурна.

15 сентября 2017 года аппарат Cassini в последний раз войдет в атмосферу Сатурна и будет постепенно погружаться в нее, собирая и передавая на Землю научные данные. Этот маневр будет продолжаться до тех пор, пока атмосфера не станет достаточно плотной для того, чтобы двигатели аппарата перестали справляться с задачей стабилизации полета аппарата. И в этот момент аппарат Cassini начнет совершать неконтролируемое падение, что приведет к его разрушению под воздействием высокой температуры.
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