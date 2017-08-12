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Компания Virgin Orbit готовится к первому запуску ракеты LauncherOne

12-08-2017, 08:54
Компания Virgin Orbit готовится к первому запуску ракеты LauncherOne


Нашим постоянным читателям, наверняка хорошо известна группа компаний под названием Virgin Group, основателем которой является небезызвестный сэр Ричард Бренсон. В состав этой группы входит компания Virgin Galactic, направлением деятельности которой является область космического туризма и которая только недавно возобновила испытательные полеты после катастрофы 2014 года. Второй компанией, входящей в группу Virgin, является компания Spaceship Company, которая специализируется на разработке, создании и тестировании космической техники, в том числе и космических кораблей. И не очень давно в составе группы Virgin появилась компания Virgin Orbit, которая будет заниматься отправкой грузов на околоземную орбиту, используя для этого ракету LauncherOne, запускаемую со специально оборудованного самолета. А первый испытательный запуск ракеты LauncherOne запланирован на июль 2018 года.

В отличие от других подобных систем запуска, в которых планируется использование специально разработанных для этого самолетов, в системе запуска Virgin Orbit будет использоваться достаточно сильно модернизированный авиалайнер Boeing 747-400. Этот самолет, уже получивший название "Cosmic Girl", поднимет ракету LauncherOne с ее полезным грузом на высоту более 10 километров. На этой высоте произойдет отделение ракеты LauncherOne от самолета и запуск двигателей ракеты, которые доставят полезный груз, весом до 300 килограмм на орбиту, высотой в 500 километров выше поверхности Земли.

Компания Virgin Orbit готовится к первому запуску ракеты LauncherOne


Самолет "Cosmic Girl" был подвержен обширной переделке и модернизации. В настоящее время этот процесс, который сопровождался постоянными наземными испытаниями, практически завершен и настала пора приступить к летным испытаниям с экспериментальными запусками ракет LauncherOne.

Использование системы запуска ракеты с самолета имеет целый ряд преимуществ по сравнению с традиционным запуском ракеты с поверхности Земли. Помимо снижения количества реактивного топлива, ракета, запускаемая с высоты в 10 тысяч метров, и ее груз практически не подвергаются разрушительному действию негативных метеорологических факторов. Все это в целом делает процедуру такого запуска более дешевой и более надежной.

Конечно же всем нам будет интересно видеть, каких успехов сможет добиться компания Virgin Orbit на данном поприще. И мы будем с нетерпением ждать первого полета самолета "Cosmic Girl" и первого запуска ракеты LauncherOne.
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