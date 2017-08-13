Новости / Государство

12 августа состоится велогонка Astana EXPO 2017 International Criterium

Сегодня, 00:31
12 августа состоится велогонка Astana EXPO 2017 International Criterium


12 августа текущего года в рамках Международной специализированной Выставки ЭКСПО-2017 состоится профессиональная шоссейная велогонка «Astana EXPO 2017 International Criterium». Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе нацкомпании «Астана ЭКСПО-2017».

Презентация участников критериума начнется в 12:00 на сцене Амфитеатра ЭКСПО-2017, там же в 13:00 состоится торжественный (Нейтральный) старт соревнования. Далее, пелотон велогонщиков проследует к месту критериума в квадрате улиц монумента Байтерек, где пройдет гонка и церемония награждения победителей и призеров.

В велогонке примут участие 20 команд из 15-ти стран: профессиональные команды Мирового тура, континентальные команды и Национальные сборные, в составе которых выступят победители и призеры Гранд-туров, медалисты Олимпийских игр по велоспорту.

Хэдлайнерами гонки станут действующий победитель «Тур де Франс» Крис Фрум из британской Team Sky, его одноклубник Микель Ланда, ранее выступавший в составе «Астаны» и лидер Astana Pro Team Фабио Ару.

Маршрут состоит из 30−35 кругов по 1,6 км вокруг монумента «Байтерек» по улицам Туркестан, Достык, Акмешит и Д.Кунаева.

Трансляция велогонки будет осуществляться в прямом эфире телеканалов «Eurosport2» и «Kazsport», а комментатором выступит известный российский журналист, «золотой голос» русской редакции спортивного телеканала «Eurosport» — Сергей Курдюков.

Основной старт на монументе «Байтерек» в 13:10.

  • Просмотров: 94
Похожие материалы
  • 300 спасателей прибыли для обеспечения безопасности ЭКСПО 300 спасателей прибыли для обеспечения безопасности ЭКСПО
  • Акимат намерен и в дальнейшем поддерживать велогонку Тур Алматы Акимат намерен и в дальнейшем поддерживать велогонку Тур Алматы
  • Китай стал официальным партнером НК Китай стал официальным партнером НК "Астана ЭКСПО-2017"
  • Кыргызстан будет участвовать в Кыргызстан будет участвовать в "ЭКСПО-2017"
  • Президент РК встретился с Ахметжаном Есимовым Президент РК встретился с Ахметжаном Есимовым
    • Отзывы читателей
    12 августа состоится велогонка Astana EXPO 2017 International Criterium 12 августа состоится велогонка Astana EXPO 2017 International Criterium Государство Сегодня, 00:31
    Артур Нигметов покинул пост главы СЦК Артур Нигметов покинул пост главы СЦК Государство Сегодня, 00:30
    7 причин сорваться в города Казахстана 7 причин сорваться в города Казахстана Государство Сегодня, 00:24
    В Актобе строят 194 коттеджа по программе Нурлы жер В Актобе строят 194 коттеджа по программе Нурлы жер Государство Сегодня, 00:16
    Бастовавших в Алматы водителей автобусов уволили Бастовавших в Алматы водителей автобусов уволили Государство Сегодня, 00:16
    Компания Rigetti разработала масштабируемую квантовую архитектуру и готовит запуск Компания Rigetti разработала масштабируемую квантовую архитектуру и готовит запуск "облака" с 36 кубитами KnowHow 11-08-2017, 08:45
    Космический аппарат Cassini готовится к первому Космический аппарат Cassini готовится к первому "погружению" в атмосферу Сатурна KnowHow 11-08-2017, 08:44
    Компания Mazda создала первый в мире бензиновый двигатель с компрессионным воспламенением топливной смеси Компания Mazda создала первый в мире бензиновый двигатель с компрессионным воспламенением топливной смеси KnowHow 11-08-2017, 08:44
    Андрей Цалюк: Рынок среагировал на ситуацию эмоционально Андрей Цалюк: Рынок среагировал на ситуацию эмоционально Государство 11-08-2017, 00:34
    Facebook представила видеоплатформу Watch Facebook представила видеоплатформу Watch Государство 11-08-2017, 00:30
    Apple получила патент на iPod Nano Apple получила патент на iPod Nano Государство 11-08-2017, 00:27
    Биткоины — это зло? Биткоины — это зло? Государство 11-08-2017, 00:17
    Автобусы перевозят 82% пассажиров в городах Автобусы перевозят 82% пассажиров в городах Государство 11-08-2017, 00:12
    Ученые получили рекордно короткие импульсы света Ученые получили рекордно короткие импульсы света KnowHow 10-08-2017, 09:49
    WASP-121b - огромная экзопланета с горячей атмосферой, в которой будет кипеть железо WASP-121b - огромная экзопланета с горячей атмосферой, в которой будет кипеть железо KnowHow 10-08-2017, 09:48
    Китайские студенческие команды одержали победу в международном соревновании RoboMaster Китайские студенческие команды одержали победу в международном соревновании RoboMaster KnowHow 9-08-2017, 09:36
    Ученые выяснили, что ядро Солнца вращается в четыре раза быстрее его поверхности Ученые выяснили, что ядро Солнца вращается в четыре раза быстрее его поверхности KnowHow 9-08-2017, 09:35
    CFD на Bitcoin: инвестиции в инновации CFD на Bitcoin: инвестиции в инновации Государство 9-08-2017, 00:27
    Астана и Санкт-Петербург подписали меморандум о сотрудничестве Астана и Санкт-Петербург подписали меморандум о сотрудничестве Государство 9-08-2017, 00:24
    Банки не замечают бурного роста IT-сектора в Казахстане Банки не замечают бурного роста IT-сектора в Казахстане Государство 9-08-2017, 00:23