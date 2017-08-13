12 августа состоится велогонка Astana EXPO 2017 International Criterium

Сегодня, 00:31

12 августа текущего года в рамках Международной специализированной Выставки ЭКСПО-2017 состоится профессиональная шоссейная велогонка «Astana EXPO 2017 International Criterium». Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе нацкомпании «Астана ЭКСПО-2017».

Презентация участников критериума начнется в 12:00 на сцене Амфитеатра ЭКСПО-2017, там же в 13:00 состоится торжественный (Нейтральный) старт соревнования. Далее, пелотон велогонщиков проследует к месту критериума в квадрате улиц монумента Байтерек, где пройдет гонка и церемония награждения победителей и призеров.

В велогонке примут участие 20 команд из 15-ти стран: профессиональные команды Мирового тура, континентальные команды и Национальные сборные, в составе которых выступят победители и призеры Гранд-туров, медалисты Олимпийских игр по велоспорту.

Хэдлайнерами гонки станут действующий победитель «Тур де Франс» Крис Фрум из британской Team Sky, его одноклубник Микель Ланда, ранее выступавший в составе «Астаны» и лидер Astana Pro Team Фабио Ару.

Маршрут состоит из 30−35 кругов по 1,6 км вокруг монумента «Байтерек» по улицам Туркестан, Достык, Акмешит и Д.Кунаева.

Трансляция велогонки будет осуществляться в прямом эфире телеканалов «Eurosport2» и «Kazsport», а комментатором выступит известный российский журналист, «золотой голос» русской редакции спортивного телеканала «Eurosport» — Сергей Курдюков.

Основной старт на монументе «Байтерек» в 13:10.