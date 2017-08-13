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7 причин сорваться в города Казахстана

Сегодня, 00:24
7 причин сорваться в города Казахстана


Какие казахстанские города стоит посетить и что обязательно надо посмотреть туристам. Актер Ануар Нурпеисов и компания Santufei.com запустили Travel-проект «7 причин сорваться в…». Проект направлен на развитие внутреннего туризма, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

Проект состоит из серии видеороликов и пока в него включены семь городов — Шымкент, Актау, Алматы, Павлодар, Астана, Усть-Каменогорск, Караганда.

Первый выпуск посвящен Шымкенту и Южно-казахстанской области. Ануар Нурпеисов показал 7 причин, по которым регион будет интересен не только казахстанцам, но и иностранным туристам.

«В ролике разрушаются мифы и стереотипы о Шымкенте, а также показаны его нетипичные и малораскрученные, но эффектные достопримечательности, среди которых дендропарк, мистический камень „Адам и Ева“, заповедник Аксу-Джабаглы, урочище Бургулюк, пещера Ак-Мешит и место паломничества тысяч людей Туркестан. И это далеко не все, что показано в 16-минутном ролике», — сообщили в пресс-службе Santufei.com.

Актер отметил, главная цель — показать казахстанцам, что путешествовать самостоятельно легко и интересно.

«А самое главное, доступно и бюджетно, и для этого не обязательно рваться куда-то за границу, тратя огромные деньги на типичный отдых. Казахстан может похвастаться не менее интересными, красивыми и неизведанными местами, о которых, к сожалению, мало кто знает. К примеру, Шымкент. Я и до этого бывал в этом городе, но о пещере Ак-Мешит узнал впервые. И это место меня действительно поразило. Развитие внутреннего туризма в руках каждого казахстанца, главное, пробудить в них желание познакомиться со своей страной», — комментирует ведущий проекта Ануар Нурпеисов.

Идеи для мест, рекомендованных к посещению, подсказывают сами жители городов.

«Мы постарались сделать проект максимально интерактивным. В каждом городе мы ищем гида, который сможет показать свой город с нетипичной стороны, и рассказать о нем то, что поможет разрушить стереотипы и мифы, а также будет интересным для туристов», — отмечают организаторы.

Ануар Нурпеисов уже получил приглашение от акимата города Уральска и предложение снять ролик «7 причин сорваться в Уральск».

Организаторы также сообщили, что следующим выйдет ролик «7 причин сорваться в Актау».

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