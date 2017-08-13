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Бастовавших в Алматы водителей автобусов уволили

Сегодня, 00:16
Бастовавших в Алматы водителей автобусов уволили


Водители 29 автобусов требовали снизить план. Сейчас каждый должен за день получить не меньше 900 оплат картой «Онай». Бастующие уверяли, что столько пассажиров не набирается. Руководство автопарка акция протеста удивила. Об этом сообщает телеканал КТК.

По мнению топ-менджемента компании, в том, что зарплата стала меньше, виноваты сами шоферы. Они намеренно скрывают дневную выручку, нарушают правила дорожного движения, и хамят пассажирам. Ну, а каждая провинность лишает их премий. Теперь директор автопарка намерен засудить своих уже бывших сотрудников за незаконную забастовку. Но и шоферы останавливаться не думают. Они уже написали заявление в прокуратуру. К слову, уже после обеда все автобусы все-таки вышли на линию. Правда, за рулём были уже другие водители.

«Я сам получил 30 тысяч. Вот сейчас приближается сентябрь месяц, у каждого дети, каждому покупать одежду, форму и все это как? Я не знаю. 20−30 тысяч тебе оплачивают, и как ты будешь?» — говорит один из бастующих водителей Нуржан Еркежанов.

Бастующие уверяют, что столько пассажиров, сколько требует от них план, не набирается. Однако руководство автопарка в ответ на забастовку высказало свои претензии к бастующим водителям. Автобусные начальники считают, что зарплата стала меньше по вине самих шоферов, которые намеренно скрывают дневную выручку, нарушают правила дорожного движения и к тому же хамят пассажирам.«Раньше им было наплевать на зарплату, потому что черного нала хватало, сейчас черного нала нет, и, соответственно, они вспомнили про зарплату. Водители просто не хотят выполнять план, у них сговор. Мы снимали видеокамеры с этих автобусов, считали хронометраж, и если у них план 900 человек, то у них мы считали до 1300 —1400 пассажиров. То есть 300−400 пассажиров они скрывают», — уверен директор автопарка Бауржан Кулишев.

Директор автопарка намерен засудить своих уже бывших сотрудников за незаконную забастовку. Впрочем, и шоферы отстаивать свою позицию до конца. Они уже написали заявление в прокуратуру. В настоящее время все автобусы вышли на линию, но за рулем уже другие водители.




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