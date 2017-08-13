Бастовавших в Алматы водителей автобусов уволили

Бастовавших в Алматы водителей автобусов уволилиСегодня, 00:16
Водители 29 автобусов требовали снизить план. Сейчас каждый должен за день получить не меньше 900 оплат картой «Онай». Бастующие уверяли, что столько пассажиров не набирается. Руководство автопарка акция протеста удивила. Об этом сообщает телеканал КТК.
По мнению топ-менджемента компании, в том, что зарплата стала меньше, виноваты сами шоферы. Они намеренно скрывают дневную выручку, нарушают правила дорожного движения, и хамят пассажирам. Ну, а каждая провинность лишает их премий. Теперь директор автопарка намерен засудить своих уже бывших сотрудников за незаконную забастовку. Но и шоферы останавливаться не думают. Они уже написали заявление в прокуратуру. К слову, уже после обеда все автобусы все-таки вышли на линию. Правда, за рулём были уже другие водители.
«Я сам получил 30 тысяч. Вот сейчас приближается сентябрь месяц, у каждого дети, каждому покупать одежду, форму и все это как? Я не знаю. 20−30 тысяч тебе оплачивают, и как ты будешь?» — говорит один из бастующих водителей Нуржан Еркежанов.
Директор автопарка намерен засудить своих уже бывших сотрудников за незаконную забастовку. Впрочем, и шоферы отстаивать свою позицию до конца. Они уже написали заявление в прокуратуру. В настоящее время все автобусы вышли на линию, но за рулем уже другие водители.