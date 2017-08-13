Компания SpaceX представляет видеоролик, демонстрирующий все этапы запуска тяжелой ракеты Falcon Heavy

Вчера, 10:41Можно отметить, что у Элона Маска, основателя и руководителя таких известных компаний, как SpaceX, Tesla и Boring Company, в последнее время дела складываются более чем удачно. Компания SpaceX, к примеру, успешно запустила и возвратила назад на Землю несколько ракет Falcon 9, компания Tesla недавно начала выпуск новой модели электрического автомобиля, а идея футуристической транспортной сети Hyperloop реализуется сразу несколькими компаниями и перешла на стадию испытаний опытных образцов транспортных капсул. Тем не менее, повод для волнения в будущем у Элона Маска имеется, и связан он с предстоящим первым запуском, который будет произведен через три месяца, ракеты-носителя тяжелого класса Falcon Heavy, которая в будущем будет использоваться для отправки на Марс пилотируемой экспедиции.Запуски и возвращение ракет Falcon 9 будут выглядеть "прогулкой" по отношению к запуску ракеты Falcon Heavy, которая, по сути, представляет собой три сцепленные друг с другом ракеты Falcon 9. Каждая из частей ракеты Falcon Heavy имеет по девять двигателей Merlin и все эти части должны быть возвращены на Землю и посажены по отдельности.Видеоролик, опубликованный компанией SpaceX на различных видео-сервисах, демонстрирует нам мультипликацию всех этапов запуска ракеты-носителя Falcon Heavy и возврата ее частей назад. Две ракетные части, которые действуют в качестве ускорителей, отделяются от основной ракеты по достижению заданной высоты и устремляются назад к Земле. Третья основная ракетная часть направляется к земле только после того, как космический корабль, грузовой модуль или разгонный блок будут доставлены в заданную точку околоземной орбиты.Согласно имеющейся информации, ракета Falcon Heavy является самой мощной в мире ракетой-носителем. Ее двигатели вырабатывают 2.3 миллиона килограмм суммарной реактивной тяги. Однако, Элон Маск предупреждает, что некоторые из технологий, использованных в ракете Falcon Heavy, являются пока еще экспериментальными. Из-за этого во время ноябрьского запуска ракеты что-то может пойти не так, но зная историю компании SpaceX, можно сказать, что такая ситуация будет им не впервой и все проблемы будут решены в самом ближайшем будущем.