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Кредит - банк или автоломбард?

Сегодня, 06:14

Ситуации, когда необходимо получить кредит, бывают разные. В соответствии с ними нужно принимать решение куда лучше обратиться за помощью. В конце концов, деньги без процентов можно взять только у родственников или хороших друзей, если, конечно, они располагают нужной вам суммой и готовы вам помочь. Какая бы из них не произошла с вами, прежде чем что-то предпринять, хорошо взвесьте все «за» и «против». 

Преимущества и недостатки кредитов в банке и автоломбарде

  • Убедительный довод в пользу обращения в банк — более низкий процент. Это вполне разумное решение, при условии что вы собираетесь, например, купить квартиру, автомобиль или другое дорогостоящее приобретение. Обычно это хорошо продуманное решение и есть достаточный запас времени чтобы выбрать банк, изучить условия договора и точно просчитать свои возможности. Минус такого решения — достаточно длительный процесс оформления, большой пакет различных документов и справок и возможность получить в конечном итоге отказ.

 

  • Другой вариант — получить ссуду в автоломбарде. Довод «за» — возможность быстро и без лишних проволочек получить нужную сумму. Минимум документов и всего 60 минут времени вполне достаточно, чтобы ваша финансовая проблема была решена. «Против» — не всегда сумма, которую вы можете получить под залог является достаточной, чтобы выйти из затруднительного положения — на руки можно получить до 80% от оценочной стоимости автомобиля.

 

Если речь идет о займе среднего размера, который вы планируете вернуть в короткие сроки, то скорее всего вам удобнее будет обратиться в автоломбард Алматы и Казахстана Creditline. В этом случае, кредит будет простым, выгодным и безопасным. И в пользу этого говорят отзывы, которые без труда можно найти в интернет.

    • больше всего клиенты отмечают работу персонала. Благодаря их квалификации, все этапы оформления проходят быстро и без задержек;

 

      • те, кто уже ранее обращался в другие аналогичные компании, подтверждают — здесь действительно нет никаких дополнительных комиссий и непонятных платежей;

 

      • не меньше похвальных отзывов заслужила возможность получить кредит под залог авто в Алматы на самых выгодных условиях.

 

Таким образом, где и на какие цели брать кредит — решать только вам. Но прежде чем сделать окончательные выводы, стоит хорошо продумать и рассмотреть все варианты, чтобы не попасть в еще более затруднительное положение. внимательно ознакомьтесь с условиями и поинтересуйтесь репутацией учреждения, которое рассматриваете как потенциального кредитора. Помните, что далеко не каждый банк или автоломбард деньги под залог авто выдает на таких же честных и прозрачных условиях, как компания Кредитлайн.

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