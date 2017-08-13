Lina - первый в своем роде автомобиль, "выращенный" из биоразлагаемых материалов

Вчера, 10:42Постоянные читатели нашего сайта наверняка не раз слышали о биоразлагаемых материалах, материалах, которые в буквальном смысле поедаются различными микроорганизмами или разлагаются под воздействием света, влаги и других факторов окружающей среды. На основе таких материалов изготавливаются одноразовые электронные устройства, микророботы, предназначенные для работы внутри человеческого организма и многое другое. Но студентами из Технологического университета Эйндховена (Eindhoven University of Technology), Нидерланды, удалось "затмить" все предыдущие достижения, связанные с использованием биоразлагаемых материалов. Усилиями этой студенческой команды был создан автомобиль, в большей мере изготовленный из льняного волокна и пластика на основе сахара, полученного из сахарной свеклы.Этот небольшой автомобильчик, получивший название Lina, весит всего 310 килограмм, и он может разгоняться до скорости в 50 километров в час. Согласно имеющейся информации, единственными его компонентами, изготовленными не из биоразлагаемых материалов, является аккумуляторная батарея, электродвигатели, колеса, некоторые элементы подвески и трансмиссии. Лист пластика, полученного из сахара, формуется в виде сотовидной структуры, к которой с двух сторон прикладываются слои армирующей льняной ткани. И соотношение вес-прочность такого композитного пластикового кузова и других биоразлагаемых элементов не уступает аналогичному соотношению для пластика, армированного стекловолокном, так называемого стеклотекстолита.В движение автомобиль Lina приводится двумя электродвигателями, суммарной мощностью 8 кВт, которой достаточно для разгона автомобиля до скорости в 50 километров в час. А питаются эти электродвигатели энергией из литий-ионной аккумуляторной батареи, емкости которой пока хватает на несколько коротких поездок, суммарной дальностью до 100 километров.Конечно, автомобиль из биоразлагаемых материалов смотрится крайне странным изобретением. Со слов Нуд ван де Джевеля (Noud van de Gevel), руководителя студенческой команды, у композитного биоразлагаемого пластика имеется ряд проблем, связанных с его повышенной хрупкостью и малой эластичностью. Тем не менее, все члены команды надеются на то, что их детище успешно пройдет пробные заезды по городским улицам после того, как будет получено соответствующее разрешение от Транспортного управления Нидерландов (Netherlands Vehicle Authority).