В Актобе строят 194 коттеджа по программе Нурлы жер

Сегодня, 00:16

В Актобе реализуется пилотное направление программы «Нурлы жер» — «Развитие индивидуального жилищного строительства». Уже завершается строительство первых 194 коттеджей. Вкладчики Жилстройсбербанка (ЖССБ), претендующие на данное жилье, сами могут следить за ходом строительства и выбрать понравившийся коттедж. Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе ЖССБ.

«Заявление на получение земельного участка я написал еще в 2006 году. Сейчас подошла моя очередь. Я стану собственником не только 10 соток земли, но и смогу приобрести по доступной цене двухэтажный коттедж, и все это в черте города», — рассказал один из вкладчиков, Алибек Тажиев.

Коттеджный городок расположен в микрорайоне Нур Актобе. Глава ЖССБ Ляззат Ибрагимова посетила этот строительный объект в рамках рабочей поездки заместителя премьер-министра РК Аскара Мамина в Актюбинскую область.

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«В очереди на землю в регионе стоит 111 291 человек, каждый шестой из них имеет счет в Жилстройсбербанке. То есть вкладчик банка, ожидая своей очереди, параллельно накапливает на жилье. И это, я считаю, правильный подход», — отметила Ляззат Ибрагимова.

Актюбинским областным филиалом Жилстройсбербанка уже сформирован пул из потенциальных покупателей индивидуальных жилых домов. Это 54 клиента банка. Все они, по условиям программы, имеют на счетах 30% от стоимости дома. На недостающую сумму ЖССБК готов им выдать заем под 5% годовых. В целом же по региону открыли депозиты в банке более 70 тыс. вкладчиков с общей суммой накопления более 34 млрд тенге.

Также в ходе визита осмотрены дома, строящиеся по другому направлению программы «Нурлы жер» — «Строительство кредитного жилья через систему жилстройсбережений». Это 20 малоэтажных домов на 770 квартир. Они будут реализованы среди вкладчиков ЖССБ по стоимости 120 тыс. тенге за квадратный метр. Данная цена ниже, чем предусмотрено программой «Нурлы жер».

Следует отметить, что Актюбинская область уже несколько лет лидирует по объемам сдачи жилья. Немалая заслуга в этом местных властей, которые четко отрабатывают все вопросы с застройщиками, чтобы реализация госпрограмм не тормозилась, а очередь на жилье сокращалась как можно скорее.