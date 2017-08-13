Новости / Государство

В Актобе строят 194 коттеджа по программе Нурлы жер

Сегодня, 00:16
В Актобе строят 194 коттеджа по программе Нурлы жер


В Актобе реализуется пилотное направление программы «Нурлы жер» — «Развитие индивидуального жилищного строительства». Уже завершается строительство первых 194 коттеджей. Вкладчики Жилстройсбербанка (ЖССБ), претендующие на данное жилье, сами могут следить за ходом строительства и выбрать понравившийся коттедж. Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе ЖССБ.

«Заявление на получение земельного участка я написал еще в 2006 году. Сейчас подошла моя очередь. Я стану собственником не только 10 соток земли, но и смогу приобрести по доступной цене двухэтажный коттедж, и все это в черте города», — рассказал один из вкладчиков, Алибек Тажиев.

Коттеджный городок расположен в микрорайоне Нур Актобе. Глава ЖССБ Ляззат Ибрагимова посетила этот строительный объект в рамках рабочей поездки заместителя премьер-министра РК Аскара Мамина в Актюбинскую область.


В Актобе строят 194 коттеджа по программе Нурлы жер

Субсидии для ипотечников по Нурлы жер достигли 1 млрд тенге

«В очереди на землю в регионе стоит 111 291 человек, каждый шестой из них имеет счет в Жилстройсбербанке. То есть вкладчик банка, ожидая своей очереди, параллельно накапливает на жилье. И это, я считаю, правильный подход», — отметила Ляззат Ибрагимова.

Актюбинским областным филиалом Жилстройсбербанка уже сформирован пул из потенциальных покупателей индивидуальных жилых домов. Это 54 клиента банка. Все они, по условиям программы, имеют на счетах 30% от стоимости дома. На недостающую сумму ЖССБК готов им выдать заем под 5% годовых. В целом же по региону открыли депозиты в банке более 70 тыс. вкладчиков с общей суммой накопления более 34 млрд тенге.

Также в ходе визита осмотрены дома, строящиеся по другому направлению программы «Нурлы жер» — «Строительство кредитного жилья через систему жилстройсбережений». Это 20 малоэтажных домов на 770 квартир. Они будут реализованы среди вкладчиков ЖССБ по стоимости 120 тыс. тенге за квадратный метр. Данная цена ниже, чем предусмотрено программой «Нурлы жер».

Следует отметить, что Актюбинская область уже несколько лет лидирует по объемам сдачи жилья. Немалая заслуга в этом местных властей, которые четко отрабатывают все вопросы с застройщиками, чтобы реализация госпрограмм не тормозилась, а очередь на жилье сокращалась как можно скорее.

  • Просмотров: 89
Похожие материалы
  • В Кызылорде появятся микрорайоны с частными домами В Кызылорде появятся микрорайоны с частными домами
  • В Актюбинской области появится жилищный кластер В Актюбинской области появится жилищный кластер
  • В Актюбинской области хотят создать жилищный кластер В Актюбинской области хотят создать жилищный кластер
  • Финансирование по линии ЖССБ в Мангистау не сократят Финансирование по линии ЖССБ в Мангистау не сократят
  • В ЖССБ разработают механизм по возмещению потерь вкладчиков от изменения курса В ЖССБ разработают механизм по возмещению потерь вкладчиков от изменения курса
    • Отзывы читателей
    12 августа состоится велогонка Astana EXPO 2017 International Criterium 12 августа состоится велогонка Astana EXPO 2017 International Criterium Государство Сегодня, 00:31
    Артур Нигметов покинул пост главы СЦК Артур Нигметов покинул пост главы СЦК Государство Сегодня, 00:30
    7 причин сорваться в города Казахстана 7 причин сорваться в города Казахстана Государство Сегодня, 00:24
    В Актобе строят 194 коттеджа по программе Нурлы жер В Актобе строят 194 коттеджа по программе Нурлы жер Государство Сегодня, 00:16
    Бастовавших в Алматы водителей автобусов уволили Бастовавших в Алматы водителей автобусов уволили Государство Сегодня, 00:16
    Компания Rigetti разработала масштабируемую квантовую архитектуру и готовит запуск Компания Rigetti разработала масштабируемую квантовую архитектуру и готовит запуск "облака" с 36 кубитами KnowHow 11-08-2017, 08:45
    Космический аппарат Cassini готовится к первому Космический аппарат Cassini готовится к первому "погружению" в атмосферу Сатурна KnowHow 11-08-2017, 08:44
    Компания Mazda создала первый в мире бензиновый двигатель с компрессионным воспламенением топливной смеси Компания Mazda создала первый в мире бензиновый двигатель с компрессионным воспламенением топливной смеси KnowHow 11-08-2017, 08:44
    Андрей Цалюк: Рынок среагировал на ситуацию эмоционально Андрей Цалюк: Рынок среагировал на ситуацию эмоционально Государство 11-08-2017, 00:34
    Facebook представила видеоплатформу Watch Facebook представила видеоплатформу Watch Государство 11-08-2017, 00:30
    Apple получила патент на iPod Nano Apple получила патент на iPod Nano Государство 11-08-2017, 00:27
    Биткоины — это зло? Биткоины — это зло? Государство 11-08-2017, 00:17
    Автобусы перевозят 82% пассажиров в городах Автобусы перевозят 82% пассажиров в городах Государство 11-08-2017, 00:12
    Ученые получили рекордно короткие импульсы света Ученые получили рекордно короткие импульсы света KnowHow 10-08-2017, 09:49
    WASP-121b - огромная экзопланета с горячей атмосферой, в которой будет кипеть железо WASP-121b - огромная экзопланета с горячей атмосферой, в которой будет кипеть железо KnowHow 10-08-2017, 09:48
    Китайские студенческие команды одержали победу в международном соревновании RoboMaster Китайские студенческие команды одержали победу в международном соревновании RoboMaster KnowHow 9-08-2017, 09:36
    Ученые выяснили, что ядро Солнца вращается в четыре раза быстрее его поверхности Ученые выяснили, что ядро Солнца вращается в четыре раза быстрее его поверхности KnowHow 9-08-2017, 09:35
    CFD на Bitcoin: инвестиции в инновации CFD на Bitcoin: инвестиции в инновации Государство 9-08-2017, 00:27
    Астана и Санкт-Петербург подписали меморандум о сотрудничестве Астана и Санкт-Петербург подписали меморандум о сотрудничестве Государство 9-08-2017, 00:24
    Банки не замечают бурного роста IT-сектора в Казахстане Банки не замечают бурного роста IT-сектора в Казахстане Государство 9-08-2017, 00:23