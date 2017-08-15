Акимат Алматы озвучил размер затрат на благоустройство города

Сегодня, 00:10

В Алматы продолжается системная работа по созданию комфортных условий для горожан, благоустройству парков и скверов, реконструкции пешеходных зон, организации велодорожек, демонтажу заборов. На эти цели будет направлено 593,4 млн тенге. Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщила пресс-служба акима.

Одним из актуальных вопросов является арычная сеть города. На проведение работ по реконструкции 5,9 км арычной сети и ливневой канализации планируется выделить 243,8 млн тенге. На восстановительные работы линий наружного освещения на демонтируемых линиях АО «АЖК» выделено 100 млн тенге. Планируется провести текущий ремонт 5 подземных пешеходных переходов на магистральных улицах города.

Ведутся работы по обустройству пешеходных зон по ул. Жибек жолы, Панфилова, Гоголя, Кабанбай батыра, площади «Астана» с созданием аллей, ландшафтного озеленения, велосипедных дорожек, детских игровых площадок, пешеходных переходов. До конца года планируется отремонтировать и обустроить порядка 500 дворов, будет обустроено 16 пешеходных зон в каждом районе города.

Проводится ремонт 146 км дорог, обустройство 97 тыс. кв. м тротуаров, ведется строительство 15 км и реконструкция 42 км арычных сетей на 57 улицах, а также реконструкция более 32 км тепловых сетей. Ведется прокладка свыше 380 км водопровода и канализации с подключением более 20 тыс. домов. Продолжаются работы по пробивке улиц Фурманова, Абая, строительство трех развязок и дорог в новых районах города.

По поручению главы государства по системному развитию Наурызбайского района уже построены новые здания для районного акимата и отдела внутренних дел. В начале июля в рамках программы «Туан жер» запущена многофункциональная поликлиника на 500 посещений за счет средств компании «Завод Электрокабель» на сумму 1,2 млрд тенге. К 1 сентября будет открыта школа на 1200 мест, построенная частным благотворительным фондом «Саби» на сумму 1,4 млрд тенге.



До конца августа завершится строительство зданий районных управлений государственных доходов, юстиции, суда, прокуратуры, Казпочты, банка, центра по выплате пенсий, а также ЦОН на 1 тыс. посещений в сутки. В рамках Программы «Нрлы жер» планируется строительство 21 многоквартирного жилого дома на 1,5 тыс. квартир. 7 домов на 496 квартир будут введены уже в сентябре текущего года.