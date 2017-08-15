Новости / Государство

Банки уходят в розницу

Сегодня, 00:33
Банки уходят в розницу


Объем портфеля кредитов физическим лицам увеличивается четвертый месяц подряд — банки находят розницу более привлекательным и менее рисковым сектором, чем корпоративных клиентов. Об этом пишет аналитическая служба Ranking.kz.

В июне сумма займов, предоставленных банками населению РК, увеличилась на 2% и составил 4,2 трлн тенге. С начала года рост портфеля кредитов вырос на 4,2%, или на 169,5 млрд тенге.

Кредитование корпоративного сектора в стране, напротив, сокращается. За полгода объем таких займов уменьшился на 3,7%, или на 327 млрд тенге.

Банки уходят в розницу

Падение активности банков в корпоративном секторе — следствие возросших рисков финансирования таких клиентов. По состоянию на конец июня текущего года более 10% всех займов юрлицам обслуживаются с опозданием от графика платежей. Годом ранее доля неработающих кредитов в корпоративном портфеле составляла 6,6%.

Отметим, что резкий рост просроченной задолженности по займам юрлиц начался уже с февраля текущего года, когда за месяц доля ее в совокупном портфеле увеличилась с 6,9% до 8,3%.

Розничные кредиты, напротив, обслуживаются более добросовестно. В настоящее время всего 8,8% всех займов физлиц признаны неработающими — это самый низкий показатель уровня просрочек в портфеле с начала 2015 года.

В начале текущего года доля неработающих займов в кредитах физлиц составляла 9,5%.

Банки уходят в розницу

В структуре кредитования розницы наиболее активно растет портфель ипотечных займов — за год сумма кредитов населению на строительство и приобретение жилья увеличилась на 15,5%, или на 135,4 млрд тенге. Рост активности на рынке ипотеки начался после двух лет стагнации.

Объем кредитов физлиц на потребительские цели за год вырос на 8,4% - на рынке потребкредитования также царило затишье в 2015—2016 годах.

Банки уходят в розницу

  • Просмотров: 75
Похожие материалы
  • Банки разворачиваются в сторону реального сектора экономики Банки разворачиваются в сторону реального сектора экономики
  • Доля «токсичных» кредитов в портфелях банков снижается Доля «токсичных» кредитов в портфелях банков снижается
  • Кредитный портфель банков вернулся к росту просрочек Кредитный портфель банков вернулся к росту просрочек
  • Наибольшая доля плохих кредитов в Костанайской области Наибольшая доля плохих кредитов в Костанайской области
  • Объем плохих займов в Казахстане снизился до 9,9% Объем плохих займов в Казахстане снизился до 9,9%
    • Отзывы читателей
    Абитуриенты могут получить образовательный кредит Абитуриенты могут получить образовательный кредит Государство Сегодня, 00:34
    Банки уходят в розницу Банки уходят в розницу Государство Сегодня, 00:33
    В Алматы выросли показатели по основным отраслям экономики В Алматы выросли показатели по основным отраслям экономики Государство Сегодня, 00:27
    В Актюбинской области успешно реализуется программа Нурлы жер В Актюбинской области успешно реализуется программа Нурлы жер Государство Сегодня, 00:25
    Акимат Алматы озвучил размер затрат на благоустройство города Акимат Алматы озвучил размер затрат на благоустройство города Государство Сегодня, 00:10
    S-MAD - беспилотник с жестким крылом, который способен S-MAD - беспилотник с жестким крылом, который способен "приземляться" на стены и другие вертикальные поверхности KnowHow 13-08-2017, 10:43
    Lina - первый в своем роде автомобиль, Lina - первый в своем роде автомобиль, "выращенный" из биоразлагаемых материалов KnowHow 13-08-2017, 10:42
    Компания SpaceX представляет видеоролик, демонстрирующий все этапы запуска тяжелой ракеты Falcon Heavy Компания SpaceX представляет видеоролик, демонстрирующий все этапы запуска тяжелой ракеты Falcon Heavy KnowHow 13-08-2017, 10:41
    12 августа состоится велогонка Astana EXPO 2017 International Criterium 12 августа состоится велогонка Astana EXPO 2017 International Criterium Государство 13-08-2017, 00:31
    Артур Нигметов покинул пост главы СЦК Артур Нигметов покинул пост главы СЦК Государство 13-08-2017, 00:30
    7 причин сорваться в города Казахстана 7 причин сорваться в города Казахстана Государство 13-08-2017, 00:24
    В Актобе строят 194 коттеджа по программе Нурлы жер В Актобе строят 194 коттеджа по программе Нурлы жер Государство 13-08-2017, 00:16
    Бастовавших в Алматы водителей автобусов уволили Бастовавших в Алматы водителей автобусов уволили Государство 13-08-2017, 00:16
    Компания Virgin Orbit готовится к первому запуску ракеты LauncherOne Компания Virgin Orbit готовится к первому запуску ракеты LauncherOne KnowHow 12-08-2017, 08:54
    Новая лазерная технология позволяет превращать древесину в графен Новая лазерная технология позволяет превращать древесину в графен KnowHow 12-08-2017, 08:53
    Компания Rigetti разработала масштабируемую квантовую архитектуру и готовит запуск Компания Rigetti разработала масштабируемую квантовую архитектуру и готовит запуск "облака" с 36 кубитами KnowHow 11-08-2017, 08:45
    Космический аппарат Cassini готовится к первому Космический аппарат Cassini готовится к первому "погружению" в атмосферу Сатурна KnowHow 11-08-2017, 08:44
    Компания Mazda создала первый в мире бензиновый двигатель с компрессионным воспламенением топливной смеси Компания Mazda создала первый в мире бензиновый двигатель с компрессионным воспламенением топливной смеси KnowHow 11-08-2017, 08:44
    Андрей Цалюк: Рынок среагировал на ситуацию эмоционально Андрей Цалюк: Рынок среагировал на ситуацию эмоционально Государство 11-08-2017, 00:34
    Facebook представила видеоплатформу Watch Facebook представила видеоплатформу Watch Государство 11-08-2017, 00:30