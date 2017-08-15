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Искусственный интеллект OpenAI превзошел лучших людей-игроков всего после двух недель самобучения и тренировок

Вчера, 08:34
Искусственный интеллект OpenAI превзошел лучших людей-игроков всего после двух недель самобучения и тренировок


В течение двух прошедших лет наблюдался буквально взрывной прогресс в области создания различных систем искусственного интеллекта. И эти системы, обученные соответствующим образом, быстро превзошли по возможностям возможности лучших людей-игроков в покер, древнюю китайскую игру Го и игр других видов. Оказалось, что игры являются идеальным учебным и испытательным полигоном для искусственного интеллекта, некоторые из них требуют принятий быстрых решений, пути поиска которых поддаются традиционному программированию с огромным трудом или не поддаются совсем.

Не так давно компания OpenAI, основанная Элоном Маском и специализирующаяся на технологиях так называемого усиленного машинного самообучения, в основе которого лежат несколько видов независимых методов обучения путем проб и ошибок, продемонстрировала свои технологии на международном турнире eSports. В рамках этого турнира на виртуальных полях компьютерной игры Dota 2 сражаются самые лучшие в этом деле люди-игроки. Игра Dota 2 была использована для "тренировки" искусственного интеллекта OpenAI из-за достаточно высокой сложности этой интерактивной игры. Эта игра требует от участников тщательного планирования, совершения обманных ходов и маневров, требующих особой изощренности мышления.

"Игра Dota 2 настолько сложна, что если написать традиционную программу, в которую только будут заложены все без исключения правила этой игры, то уровень такой программы не будет даже дотягивать до уровня самого слабого человека" - рассказывает Грег Брокмен (Greg Brockman), специалист из компании OpenAI.

Обучение системы OpenAI было произведено путем игры системы с самой собой. Обучение было начато с "чистого листа", но после двух недель постоянного процесса система OpenAI достаточно легко победила наилучших людей-игроков, включая игрока с ником "Dendi", который считается самым творческим и неортодоксальным игроком на полях игры Dota 2.

Отметим, что на данном этапе система OpenAI обучена и способна играть в упрощенный вариант игры Dota 2. Но исследователи из OpenAI сейчас работают над новой системой, которая будет способна играть в полный вариант игры, в которую могут играть команды из 2-5 игроков одновременно, и сложность которой увеличивается по экспоненте. А испытания этой новой системы OpenAI будут проведены в рамках турнира eSports в следующем году.

"Кроме этого, мы планируем создать смешанную команду, в состав которой войдут люди-игроки и искусственный интеллект. Такой подход, с нашей точки зрения, позволит подняться и людям и искусственному интеллекту до такого уровня игры, которого они не смогут достичь самостоятельно" - рассказывает Грег Брокмен.

И в заключение следует отметить, что подобные эксперименты с искусственным интеллектом проводятся не просто для развлечения. Во время этих экспериме6нтов исследователи получают возможность испытаний и отладки алгоритмов машинного восприятия, глубинного самообучения и других ключевых алгоритмов, на базе которых создаются системы искусственного интеллекта. И чем качественней и быстрее смогут обучаться машины, тем лучше они смогут действовать, когда им придется столкнуться с какими-нибудь уникальными или аномальными обстоятельствами в реальном мире.

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