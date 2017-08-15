В Актюбинской области успешно реализуется программа Нурлы жер

Сегодня, 00:25

Во время рабочей поездки в Актюбинскую область заместитель премьер-министра РК Аскар Мамин посетил предприятия промышленного и транспортного комплекса, объекты социальной сферы, ознакомился с ходом реализации программы жилищного строительства «Нрлы жер», а также провел совещание по вопросам реализации данной программы в регионах страны, сообщил секретариат первого заместителя премьер-министра РК. Об этом пишет «Казинформ»

В ходе поездки Аскар Мамин ознакомился с ходом строительства быстровозводимого малоэтажного кредитного жилья по программе «Нрлы жер». Аким области Бердибек Сапарбаев проинформировал об особенностях проектного решения и качестве возводимых домов в жилом массиве «Нр Актобе».

В микрорайонах жилого массива в 2017—2018 годах планируется построить 423 малоэтажных индивидуальных дома. В текущем году будет введено в эксплуатацию 194 дома общей площадью 25 тыс. кв. метров. Также возводятся 60 домов типа «таунхаус», 22 из которых общей площадью 53,3 тыс. кв. метра будут сданы в этом году. Ввод в эксплуатацию объектов в 2017 году позволит обеспечить жильем более 1 000 семей области. При этом, более 85% используемых строительных материалов отечественного производства.

В ходе посещения ТОО «Казахстанский завод нефтяного оборудования» Аскару Мамину доложили, что предприятие приступило к производству нефтегазового оборудования, труб и продемонстрировали образцы готовой продукции. Первый заместитель премьер-министра РК проинспектировал работу Актюбинского рельсобалочного завода. Предприятие является единственным на территории ЕЭАС производителем термоупрочненных рельс длиной до 120 метров. До конца 2017 года завод выпустит 100 тысяч тонн рельсов. В Актобе построена автоматизированная газораспределительная станция «АГРС 300», которая позволит существенно увеличить объемы подачи газа жителям. Аскара Мамина проинформировали о принимаемых мерах по газоснабжению населенных пунктов региона. Как отметил аким области Бердибек Сапарбаев, за последние два года уровень газификации Актюбинской области вырос с 60% до 87%.

Важным проектом развития транспортной инфраструктуры местной сети дорог является реконструкция автомагистрали южный объезд города Актобе. Реализация данного проекта позволит вывести транзитный транспорт из города, соединить трассы республиканского значения и обеспечить выход на международный транспортный коридор Западная Европа — Западный Китай. Первый заместитель премьер-министра РК также ознакомился с ходом реконструкции автодороги Актобе-Орск. В Актобе А. Мамин посетил крупнейший тепличный комплекс «Грин Хаус Казахстан», который расположен на площади 9,5 гектаров. Его проектная мощность — 6 тыс. тонн овощей в год. Реализация проекта позволила полностью обеспечить потребности области в свежих овощах, продукция тепличного комплекса поставляется на экспорт в Россию. В Актюбинской области особое внимание уделяется развитию социальной сферы с использованием механизма государственно-частного партнерства, что позволяет значительно сократить нагрузку на бюджет области.

В ходе рабочей поездки Аскар Мамин посетил новый хоккейный модуль «Олимп», а также не имеющий аналогов в Казахстане социальный дом для детей-сирот «Мейiрім». Он также ознакомился с ходом строительства Дворца молодежи, современного офтальмологического центра «Кз жарыы», частной школы «Сымбат» с интернатом для одаренных детей из сельской местности, Дворца единоборств. В ближайшее время планируется открытие Академии творчества. По итогам поездки первый заместитель премьер-министра РК Аскар Мамин провел совещание по вопросам реализации программы жилищного строительства «Нрлы жер». В работе совещания приняли участие руководители государственных органов, заместители акимов областей, Астаны и Алматы, руководители НУХ, национальных компаний, строительных организаций.

«По поручению Главы государства мы приступили к реализации программы „Нрлы жер“. Программа направлена на развитие жилищного строительства в стране, ее реализация обеспечит доступность жилья для наших граждан», — отметил Первый заместитель премьер-министра РК. Как сообщил в ходе совещания вице-министр по инвестициям и развитию РК Роман Скляр, в текущем году в рамках «Нрлы жер» ожидается ввод в эксплуатацию свыше 10,2 млн. кв. метров жилья (99 тыс. квартир). За 7 месяцев этого года в эксплуатацию введено 6,2 млн. кв. м жилья, что на 8,2% превышает показатели аналогичного периода 2016 года. На совещании председатели правления АО «Жилстройсбербанк» Ляззат Ибрагимова, АО «Байтерек девелопмент» М. Худайбергенов, заместители акимов Северо-Казахстанской, Карагандинской, Павлодарской областей и города Астаны доложили о реализации программы «Нрлы жер» в регионах.

Подводя итоги рабочей поездки, А. Мамин отметил положительную динамику в развитии Актюбинской области. «Мы не случайно проводим это совещание в Актобе. Здесь успешно реализуется программа „Нрлы жер“. В работе совещания сегодня участвуют заместители акимов всех областей. Вам необходимо активно использовать положительный опыт Актюбинской области в реализации программы жилищного строительства. Подчеркну, что только качественная и активная реализация программы „Нрлы жер“ позволит обеспечить доступным жильем население, придаст импульс развитию строительной отрасли, и в целом, социально-экономическому развитию страны», — подчеркнул первый заместитель премьер-министра РК.



