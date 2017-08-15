В Алматы выросли показатели по основным отраслям экономики

Сегодня, 00:27

Рост валового регионального продукта (ВРП) Алматы в I полугодии 2017 года, по предварительным данным, составил 3%. В Алматы сохраняется положительная динамика роста по основным экономическим отраслям. Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщила пресс-служба городской мэрии.

«Розничная торговля выросла на 6,8%, промышленность — на 4,7%, связь — на 4,9%, ввод жилья увеличился на 15,6%. В аналогичном периоде прошлого года по этим отраслям наблюдался спад», — говорится в тексте.

Стоит отметить, что в Алматы в прошлом году перевыполнен план по доходам местного бюджета на 12,2 млрд тенге, республиканского бюджета на 102,6 млрд тенге. Вместе с тем бюджетные изъятия росли из года в год. Алматы является крупнейшим мегаполисом страны и требует большего вложения инвестиций, поэтому в 2017 году бюджетные изъятия города снижены, пояснила пресс-служба акимата.



«В республиканский бюджет за 7 месяцев собрано налогов на 705,3 млрд тенге, что на 54,9 млрд тенге больше по сравнению с прошлым годом. Объем инвестиций составил

235,7 млрд тенге с ростом на 12,2%. Основной рост обеспечен за счет частных

инвестиций с долей в 84%. В этом году увеличен объем госинвестиций в экономику

с 139 млрд до 160 млрд тенге за счет местного бюджета развития,

увеличившегося почти на 101 млрд тенге», — указано в сообщении.







