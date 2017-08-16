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Компания Slooh предоставляет всем возможность заглянуть в глубины космоса в режиме прямой трансляции

16-08-2017, 08:10
Компания Slooh предоставляет всем возможность заглянуть в глубины космоса в режиме прямой трансляции


Компания под названием Slooh уже известна некоторое время в определенных кругах тем, что она на условиях платной подписки предоставляет возможность заглянуть в глубины Вселенной в режиме прямой трансляции с нескольких телескопов. Но начиная с 7 августа этого года, руководство решило изменить политику работы компании и теперь понаблюдать за затмениями, планетами, лунами, астероидами и кометами может каждый желающий, компьютер которого подключен к Интернету. Для этого необходимо лишь пройти несложную процедуру регистрации на сайте компании Slooh.

Компания Slooh владеет семью телескопами, расположенными на Канарских островах, и тремя телескопами в Чили. Помимо этого между компанией Slooh и некоторыми обсерваториями заключены договоренности об использовании телескопов этих обсерваторий. В рамках бесплатного аккаунта каждый желающий сможет наблюдать за глубинами космоса максимум 20 часов в день, отведя на сон и прочие нужды оставшиеся 4 часа.

Но тем, кто хочет серьезно "пустить пыль" в глаза окружающим его людям, компания Slooh предлагает два варианта платной подписки. Подписка Slooh Apprentice ($4.95) и подписка Slooh Astronomer ($24.95) предоставляют пользователям возможность управления телескопами и наведения их на интересующие космические объекты. Бесплатный аккаунт не предоставляет возможностей управления телескопами, но он предоставляет всем людям уникальную возможность заглянуть в космос, сделать снимки и увидеть много интересного, попивая при этом кофе и не вставая со своей кушетки.
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