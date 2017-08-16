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Sprite, самый маленький космический аппарат, передал на Землю первые сообщения

16-08-2017, 08:10
Sprite, самый маленький космический аппарат, передал на Землю первые сообщения


Не так давно самые маленькие в мире космические зонды "Sprite", шесть штук которых было запущено в космос 23 июня 2017 года, передали на Землю первые сообщения. Согласно полученным данным, один из аппаратов находится в "полном здравии", вращаясь по орбите на высоте 650 километров от поверхности Земли. Однако, должно пройти еще немало времени, когда такие или почти такие крошечные межзвездные аппараты будут отправлены в район звезды Альфа Центавра в рамках проекта Breakthrough Starshot, где они, пройдя расстояние в 38.6 триллионов километров, сделают снимки, произведут измерения и отправят все собранные данные обратно на Землю.

Напомним нашим читателям, что инициатором программы Breakthrough Initiative является российский бизнесмен Юрий Мильнер. Позже этот проект был поддержан Стивеном Хокингом, Марком Цукербергом и другими состоятельными и влиятельными личностями.

"Получение первых сообщений от спутников Sprite - это очень большой шаг вперед, хотя он и является всего лишь доказательством работоспособности использованных нами технологий и инженерных решений" - рассказывает Пит Уорден (Pete Worden), директор программы Breakthrough Starshot и бывший директор Исследовательского центра НАСА имени Эймса.

Отметим, что толчком к реализации проекта Breakthrough Starshot стало открытие, сделанное в августе 2016 года. Тогда астрономы обнаружили у самой близкой к нам звезды, Проксимы Центавра, планеты Proxima b. И самым замечательным является то, что эта планета находится в так называемой зоне Златовласки, в зоне, где условия на поверхности планеты могут быть благоприятны для зарождения и существования жизни.

Sprite, самый маленький космический аппарат, передал на Землю первые сообщения


Но, для того, чтобы можно было добраться до Проксимы и Альфы Центавра в приемлемые сроки, потребуется космический корабль, способный летать со скоростями, близкими к скорости света. Человечество еще не обладает технологиями, позволяющими строить и запускать большие космические корабли, но технологии, позволяющие запустить крошечные зонды типа Sprite, появятся в ближайшем будущем. Но в любом случае, для того, чтобы достичь окрестностей Альфы Центавра, космическим зондам Sprite потребуется порядка 20 лет и еще минимум четыре года уйдет на передачу собранных данных и сделанных снимков назад на Землю.

Космический зонд Sprite является "детищем" компании KickSat, организованной Заком Манчестером (Zac Manchester), выпускником из Корнуэльского университета. Зонд, представляющий собой электронную печатную плату, весит всего четыре грамма. На плате зонда расположена солнечная батарея, антенны и несколько чипов, на кристаллы которых интегрированы все необходимые функциональные компоненты.

И в заключение следует отметить, что запуск зондов Sprite в этом году является не первой попыткой запуска этих зондов. Первая попытка было проведена в 2014 году, но тогда что-то сработало не так как надо, и спутник стандарта CubeSats сгорел в атмосфере, так и не выпустив в космос крошечные зонды. Да и нынешний запуск также нельзя назвать очень успешным, в "свободный полет" отправился только один из шести зондов Sprite, а остальные так и остаются прикрепленными к двум спутникам CubeSats и лишенными возможности связи с внешним миром.
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