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Ахметжан Есимов рассказал, сколько сэкономили при подготовке к ЭКСПО

Сегодня, 00:35
Ахметжан Есимов рассказал, сколько сэкономили при подготовке к ЭКСПО


Председатель правления нацкомпании «Астана ЭКСПО-2017» Ахметжан Есимов доложил президенту Нурсултану Назарбаеву о ходе проведения международной выставки и представил варианты поствыставочного использования павильонов. Об этом сообщает пресс-служба Акорды.

Ахметжан Есимов отметил, что за три месяца выставку должно было посетить 2 млн человек, однако уже сейчас этот показатель составил 2,5 млн посетителей.


Ахметжан Есимов рассказал, сколько сэкономили при подготовке к ЭКСПО

Туроператоры просят продлить ЭКСПО до ноября

«Количество посещений международных павильонов должно было составить не менее 5 млн, в настоящее время оно достигло отметки в 20 млн. Самый популярный павильон среди посетителей — сфера „Нур Алем“. По состоянию на сегодняшний день в ней побывало 831 тыс. туристов. Ожидается, что к концу выставки этот показатель достигнет отметки в 1 млн. С момента открытия на ЭКСПО-2017 проведено 68 национальных дней. Кроме этого, выставку посетили 106 высокопоставленных гостей, среди которых 19 глав государств, 16 премьер-министров и их заместителей, 11 руководителей парламентов и их заместителей, 60 министров и их заместителей. Около 100 млн долларов было потрачено зарубежными странами на подготовку своих павильонов», — сказал он.

Проведение выставки сказалось и на росте показателей в сфере туризма. Так, по информации Ахметжана Есимова, число гостиниц и хостелов в Астане выросло на 27%, заполняемость которых достигла отметки в 60%.

Глава государства особо подчеркнул положительный мультипликативный эффект от проведения международной выставки на развитие столицы и экономики страны в целом.


Ахметжан Есимов рассказал, сколько сэкономили при подготовке к ЭКСПО

ЭКСПО ежедневно посещают 44 тысячи человек

«Проведение ЭКСПО положительно повлияло почти на все сектора экономики. Повысилось количество туристов в гостиницах и местах общественного питания. За счет этого в бюджет столицы поступили дополнительные средства. Были открыты рабочие места. 196 казахстанских компаний принимало участие в строительстве выставочного комплекса. Это около 200 тыс. человек. Сейчас здесь трудятся около 21 тыс. человек, которые обеспечивают работу выставки», — сказал Президент Казахстана.

В ходе встречи председатель правления АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» представил информацию об экономии средств, выделенных на подготовку и проведение выставки. По информации Ахметжана Есимова, затраты на строительство согласно технико-экономическому обоснованию составляли 816 млрд тенге, в последующем за счет оптимизации данная сумма снизилась до 452 млрд тенге.

Кроме этого, Нурсултану Назарбаеву было внесено предложение по поствыставочному использованию объектов ЭКСПО-2017. В частности, на территории выставки планируется предусмотреть размещение международного финансового центра «Астана», парка IT-стартапов, а также сохранение ряда выставочных павильонов в качестве наследия ЭКСПО.

В завершение встречи глава государства, отметив работу председателя правления АО «НК «Астана ЭКСПО-2017», дал ряд конкретных поручений.

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