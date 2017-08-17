Билл Гейтс передал на благотворительность $4,6 млрд

Сегодня, 00:36

Миллиардер Билл Гейтс передал на благотворительность 64 млн акций Microsoft. Общая стоимость этих бумаг — 4,6 млрд долларов, что составляет 5% состояния бизнесмена и 38% от его доли в компании.

Информация об этом содержится в документах Комиссии по биржам и ценным бумагам США. Получатель пожертвования не указан. Ранее Билл Гейтс перечислял средства в специально созданный фонд Bill & Melinda Gates Foundation.

4,6 млрд долларов — самый крупный благотворительный взнос от Microsoft с 2000 года. Отметим, в 1999 году Билл Гейтс передал на благотворительность акции Microsoft стоимостью 16 млрд долларов, а год спустя — стоимостью 5,1 млрд долларов.

С 1994 года Билл и его супруга Мелинда Гейтс пожертвовали 35 млрд долларов в акциях и денежных средствах. При этом Билл Гейтс все еще возглавляет список богатейших людей. Его состояние оценивается в 89,8 млрд долларов.

