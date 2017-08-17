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Компания Intel приступает к созданию автопарка из 100 самоходных автомобилей-роботов

Вчера, 08:43
Компания Intel приступает к созданию автопарка из 100 самоходных автомобилей-роботов


В дополнение к беспилотным летательным аппаратам, технологиям виртуальной реальности, квантовых вычислений, искусственного интеллекта и другим областям деятельности, компания Intel собирается уверенно войти и в область самоуправляемых автомобилей-роботов. Это намерение было недавно подкреплено сделкой, стоимостью в 15 миллиардов долларов, в результате которой компания Intel приобрела достаточно известную израильскую компанию Mobileye, специализирующуюся на технологиях автоматического вождения. И сразу же после приобретения компания Intel начала "брать быка за рога", объявив о намерениях по созданию парка автомобилей-роботов, в котором до конца этого года будет насчитываться не менее 100 автомобилей.

Отметим, что системы, разработанные специалистами компании Mobileye, адаптированы для их использования в автомобилях 237 марок и типов, а общее количество специализированных чипов Mobileye, установленных на автомобилях на сегодняшний день, превышает 3.3 миллиона. В своей дальнейшей работе компания Intel объединит опыт и технические решения компании Mobileye в области компьютерного видения, машинного самообучения и картографии со своими возможностями в области передачи, хранения и обработки больших массивов информации. Эта необходимость диктуется тем, что каждый автомобиль-робот, количество которых резко увеличится к 2020 году, генерирует в день до 4 гигабайт данных.

Совместно с сотрудниками компании Mobileye компания Intel планирует создать новую автомобильную облачную систему, единую комплексную технологию, позволяющую автомобилям-роботам общаться друг с другом и хранить свои данные в недрах одного облачного сервиса.

Для того, чтобы начать разрабатывать и отлаживать элементы будущей комплексной системы, компания Intel планирует создать свой собственный парк автомобилей-роботов. Этот парк не будет сконцентрирован в одном месте, его части будут находиться с США, Израиле и Европе. В состав парка Intel будут входить автомобили-роботы 4 уровня автономности (SAE Level 4), что означает достаточно высокий уровень автоматизации, при котором вмешательство человека требуется при возникновении некоторых неожиданных условий, таких, как сильный снег или дождь. А от автоматизации уровня 4 до уровня 5 останется лишь сделать несколько небольших шагов, после чего автомобили-роботы абсолютно не будут нуждаться во вмешательстве человека ни при каких условиях.

Распределение парка автомобилей-роботов по разным регионам имеет достаточно важное значение для дальнейшей работы над используемыми технологиями. "Географическое разнообразие очень важно для нас" - рассказывает Амнон Шэшуа (Amnon Shashua), вице-президент компании Intel, - "В разных регионах водители имеют разные стили вождения, регионы разнятся друг от друга дорожными условиями и даже используемыми дорожными знаками. Нашей целью является создание системы, которая будет работать, совершенно не завися от таких различий. И поэтому мы собираемся обучить нашу систему и системы автомобилей роботов в разных уголках земного шара".
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