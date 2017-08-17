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Новая система искусственного интеллекта позволит услышать, как будет звучать современные песни в исполнении легендарных музыкантов

Вчера, 08:43
Новая система искусственного интеллекта позволит услышать, как будет звучать современные песни в исполнении легендарных музыкантов


Нашим читателям наверняка не раз доводилось слышать различные варианты классических музыкальных произведений и песен, исполненных современными музыкантами. Но некоторым людям было бы чрезвычайно интересно послушать то, как Бетховен, Бах или Роллинг Стоунз могли бы озвучить в своем неповторимом стиле самые популярные современные песни и музыку. Это станет возможным в самом скором времени благодаря работе исследователей из Бирмингемского университета. Созданные ими программные алгоритмы, базирующиеся на технологиях искусственного интеллекта, способны провести анализ стиля исполнения каждого легендарного музыканта и "перевернуть" под этот стиль практически любое современное музыкальное произведение.

Разработанная система путем анализа производит поиск даже самых незначительных особенностей музыкального стиля. В основе этой системы лежит искусственная двунаправленная нейронная сеть, которая уже была обучена на сотнях музыкальных произведений, охватывающих 50-летний период истории человечества. В результате этого обучения была накоплена база данных, содержащая около 15 тысяч звуковых фрагментов, снабженных идентификаторами и другой индексной информацией.

Использование накопленной информации позволяет системе "перевернуть" любую музыкальную композицию под стиль игры определенного музыканта с 86-процентной точностью в 75 процентах случаев. Некоторые из музыкальных композиций оказываются системе еще "не по зубам", но, согласно ее разработчикам, это дело поправимое, для повышения качества работы системы ей потребуется дополнительное обучение и более тонкая настройка в каждом конкретном случае.

К сожалению, исследователи еще не выложили в открытый доступ даже некоторые из результатов работы их системы. Сейчас они ведут работу по совершенствованию программных алгоритмов вычленения особенностей музыкального стиля, системы искусственного интеллекта, ее дополнительному обучению и настройке. И только после этого новая система может стать той "волшебной палочкой", которая позволит "вернуть к жизни" некоторых из самых величайших музыкантов в истории человечества.
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