В Алматы принимаются документы от очередников на жилье

Сегодня, 00:22

АО «Жилстройсбербанк Казахстана» с 15 по 17 августа 2017 года через сайт электронного правительства принимает заявления и документы от нуждающихся в жилье казахстанцев, стоящих на учете в акимате Алматы. Регистрация заявлений проходит в рамках программы развития регионов до 2020 года по направлению «Жилье для всех категорий населения». Об этом говорится на сайте управления жилья и жилищной инспекции по городу Алматы.

ЖССБК планирует реализовать 26 квартир в мкр. Жас Канат Турксибского района. Документы будут приниматься от очередников, состоящих на учете нуждающихся в жилище из государственного жилищного фонда или жилище, арендованном местным исполнительным органом относящихся к I группе указанных в подпунктах 11), 2), 3) пункта 1 статьи 67 Закона «О жилищных отношениях», за исключением подпунктов 2), 4), 10) статьи 68 вышеуказанного Закона, а именно:

— дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей;

— инвалиды и участники Великой Отечественной войны;

— лица, приравненные к инвалидам и участникам Великой Отечественной войны;

— семьи, имеющие или воспитывающие детей-инвалидов;

— пенсионеры по возрасту;

— оралманы;

— лица, лишившиеся жилища в результате экологических бедствий, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

— многодетные семьи;

— неполные семьи;

— государственные служащие, работники бюджетных организаций, военнослужащие, кандидаты в космонавты, космонавты, сотрудники специальных государственных органов и лица, занимающие государственные выборные должности.

Основные требования, предъявляемые к участникам программы:

— подтверждение возможности исполнения обязательств соответствующими доходами по условиям реализации жилья, указанным в пункте 1 подраздела 3 Программы.

— отсутствие у претендента Программы и членов его семьи жилья на праве собственности (общей совместной собственности, доли в долевой собственности, составляющей общую совместную (долевую) собственность других членов семьи, указанных в настоящем пункте, как единицу жилья) или арендного жилья, полученного по линии государственных программ на территории республики Казахстан;

— отсутствие фактов преднамеренного ухудшения жилищных условий претендента и членов его семьи в течение последних 5-ти лет по Республике Казахстан.

— претенденты, соответствующие основным требованиям Программы подают заявления на определенный тип квартиры и следующие документы:

— свидетельство о заключении брака (если брак заключен до 2008 года), свидетельство о расторжении брака, о смерти супруга/супруги, заявление о том, что заявитель в браке не состоит;

— свидетельство о рождении детей (рожденных до 2008 года), свидетельство об установлении отцовства (форма № 4, форма № 15);

— справка с места работы заявителя;

— справка, подтверждающая наличие инвалидности или тяжелых форм некоторых хронических заболеваний члена семьи;

— справка, подтверждающая получение заявителем доходов.

В рамках программы допускается приобретение в собственность жилья или аренда с выкупом не более 1 единицы по всем направлениям программы и по всем регионам Казахстана.

Не допускается в рамках программы отчуждение кредитного или арендного жилья в течение пяти лет со дня его приобретения участником программы в собственность по договорам купли-продажи. Запрещается сдача участником программы арендного жилья в субаренду, дарение или обмен жилья путем переуступки договора аренды арендаторами.

Претендент, соответствующий требованиям программы, уведомляется через веб-портал «электронного правительства» о необходимости прохождения процедуры оценки платежеспособности и предоставления необходимых документов: в финансовые институты в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения направления местного исполнительного органа; в местный исполнительный орган в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения уведомления финансового института о результатах проведенной оценки.

В случае неподтверждения заявителем соответствующего дохода либо непредставления уведомления в установленный срок, местный исполнительный орган вправе производить отбор из последующих заявителей предварительных списков.

Отбор участников программы будет производиться соответственно количеству реализуемых квартир по дате постановке в очередь.

Участники, получившие жилье в рамках направления программы, исключаются из учета нуждающихся в жилище.

Для сдачи документов через веб-портал необходимо получить электронную цифровую подпись (ЭЦП) в Центрах обслуживания населения (ЦОН).