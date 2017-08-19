Астрономы обнаружили сверхмассивные черные дыры, питающиеся "космическими медузами"

Вчера, 08:39Группа ученых-астрономов из Италии и некоторых других стран занимается сейчас изучением процессов, в результате которых из недр галактик разного типа "изгоняются" потоки межзвездного газа. И не так давно при помощи инструмента MUSE (Multi-Unit Spectroscopic Explorer), который установлен на телескопе Very Large Telescope (VLT) в обсерватории Паранал в Чили, им удалось узнать нечто интересное о так называемых галактиках-медузах. Такие галактики получили свое название из-за длинных "щупалец" материи, простирающиеся на десятки тысяч световых лет за пределы галактического диска."Щупальца" галактик-медуз, которые обычно находятся в достаточно плотных галактических скоплениях, формируются в результате процесса, аналогичного созданию давления при помощи поршня. Гравитация скопления притягивает галактику и последняя, двигаясь на большой скорости, входит внутрь скопления и газ внутри скопления действует, словно поршень, создавая давление, которое "выдувает" из ее галактического диска длинные хвосты материи. При этом, интенсивное перемешивание космического газа в ходе таких процессов является причиной взрывного всплеска процессов формирования новых звезд.Но самым интересным является то, что в центре шести из семи исследованных галактик-медуз астрономами были обнаружены сверхмассивные черные дыры, которые интенсивно питались окружающим газом и материей. Такое соотношение количества активных черных дыр к количеству галактик необычайно высоко, в случае с обычными галактиками активную сверхмассивную черную дыру содержит максимум каждая десятая галактика."Обнаруженная нами связь между активными сверхмассивными черными дырами и процессами внутри галактик-медуз не рассматривалась ранее ни в одной из существующих теорий" - рассказывает Бьянка Погджанти (Bianca Poggianti), ведущая ученый-астроном, - "Мы считаем, что интенсивное "питание" черной дыре обеспечивает часть газа, которая под влиянием повышенного давления устремилась не наружу из галактического диска, а в сторону его центра".Сделанное итальянскими астрономами открытие содержит в себе частичный ответ на давнишний вопрос: Почему только небольшая часть из сверхмассивных черных дыр, располагающихся в центрах огромных галактики, является активной? Ведь сверхмассивные черные дыры присутствуют практически в каждой существующей галактике, и только лишь немногие из них активно поглощают материю и ярко освещают окружающее их космическое пространство.И в заключение следует отметить, что данное открытие было сделано астрономами в рамках обширной программы по изучению галактик-медуз, которая находится в стадии реализации прямо сейчас. И в рамках этой программы будет исследовано достаточно большое количество подобных галактик, что позволит ученым сделать еще несколько важных и интересных открытий.