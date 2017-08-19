Cамым популярным в мире смартфоном стал iPhone

Сегодня, 00:24

iPhone 7 и 7 Plus стали самыми популярными в мире смартфонами по итогам второго квартала 2017 года. Об этом говорится в исследовании Strategy Analytics.



По данным экспертов, в период с апреля по июнь было отгружено 16,9 млн iPhone 7 и 15,1 млн 7 Plus. Отмечается, что iPhone 7 — самая популярная модель за все время выпуска смартфонов Apple, сообщает lenta.ru.

Apple потратит $1 млрд на видеоконтентСледом за iPhone идут Samsung Galaxy S8 и S8+, разошедшиеся тиражом 10,2 млн и 9 млн соответственно. Замыкает пятерку Xiaomi Redmi 4A с показателем 5,5 млн проданных экземпляров.

«Galaxy S8 стремительно стал самым популярным Android-смартфоном в мире благодаря привлекательному дизайну с изогнутым экраном, а также отличному ПО и лучшей розничной сети в десятках стран», — заявил исполнительный директор Strategy Analytics Нил Моустон.