Новости / Государство

Carlsberg Kazakhstan занял 38% рынка

Сегодня, 00:14
Carlsberg Kazakhstan занял 38% рынка


Доля рынка Carlsberg Kazakhstan по объему демонстрирует тенденцию роста: по итогам первой половины 2017 года этот показатель составил 38,4%. Это на 2,1% выше, чем за такой же период 2016 года.

«Прирост произошел в основном за счет канала современной торговли, в котором Carlsberg Kazakhstan с конца 2016 года стал лидером по доле рынка и в течение первого полугодия 2017 закрепил за собой эту позицию», — отметили в компании.

Отгрузки Carlsberg Kazakhstan по итогам первой половины 2017 года превышают прошлогодние показатели на 28%. По итогам мая и июня, ежемесячный объем отгрузок составил более 200 тыс. гл — такого результата компания не достигала с 2008 года.

«Carlsberg достиг отличных результатов в Казахстане, несмотря на высокую конкуренцию на локальном рынке. Также я рад отметить, что, несмотря на рост акциза на 50% с 1 января, рынок пива Казахстана в целом демонстрирует стабильность. При принятии решения об увеличении акцизов законодатели прислушались к мнению отрасли о необходимости поступательного повышения, и в итоге от этого выиграли все стороны — и производители, не ощутившие большого падения спроса, и государство, не потерявшее из-за сокращения производства объемов поступлений в бюджет. Такой подход, подразумевающий диалог бизнеса и власти, важно сохранить и в будущем, например, при внедрении системы расширенной ответственности производителей, которая сейчас активно разрабатывается и подразумевает большую нагрузку на производителей и в конечном счете потребителей», — подчеркнул президент ТОО «Carlsberg Kazakhstan (Карлсберг Казахстан)» Виктор Семак.

Carlsberg Kazakhstan уделяет особое внимание проектам в области устойчивого развития. В июне Carlsberg Group запустила глобальную программу «Цель 4НОЛЯ: вместе для будущего»: НОЛЬ углеродного следа, НОЛЬ потери воды, НОЛЬ безответственного потребления и НОЛЬ несчастных случаев. Эта программа — часть бизнес-стратегии компании «ПАРУСА'22».

Carlsberg Kazakhstan за последние несколько лет уже добился существенных улучшений в области снижения негативного влияния деятельности на окружающую среду: с 2012 год по 2016 год потребление электроэнергии снизилось на 42%, теплоэнергии — на 51% и потребление воды — на 47%.

Компания в этом году реализует новый этап регионального проекта «Млдір су» по сохранению экосистемы вод Казахстана и развитию в стране культуры раздельного сбора и переработки отходов.

Будет продолжена поддержка проекта «Ирбис» по сохранению казахстанской популяции снежного барса.

  • Просмотров: 130
Похожие материалы
  • RG Brands Kazakhstan будет кредитоваться в ЕАБР RG Brands Kazakhstan будет кредитоваться в ЕАБР
  • S&P подтвердил рейтинг АО Capital Bank Kazakhstan S&P подтвердил рейтинг АО Capital Bank Kazakhstan
  • Рекламный рынок достиг дна Рекламный рынок достиг дна
  • В Джунгарском Алатау фотоловушки зафиксировали шесть барсов В Джунгарском Алатау фотоловушки зафиксировали шесть барсов
  • Лидеры страхового рынка Казахстана по итогам сентября Лидеры страхового рынка Казахстана по итогам сентября
    • Отзывы читателей
    Bitcoin Cash за сутки вырос на 60% Bitcoin Cash за сутки вырос на 60% Государство Сегодня, 00:39
    Google купил белорусский стартап Google купил белорусский стартап Государство Сегодня, 00:29
    Cамым популярным в мире смартфоном стал iPhone Cамым популярным в мире смартфоном стал iPhone Государство Сегодня, 00:24
    KazakhExport не будет приватизирован KazakhExport не будет приватизирован Государство Сегодня, 00:24
    Carlsberg Kazakhstan занял 38% рынка Carlsberg Kazakhstan занял 38% рынка Государство Сегодня, 00:14
    Новая система искусственного интеллекта позволит услышать, как будет звучать современные песни в исполнении легендарных музыкантов Новая система искусственного интеллекта позволит услышать, как будет звучать современные песни в исполнении легендарных музыкантов KnowHow 17-08-2017, 08:43
    Компания Intel приступает к созданию автопарка из 100 самоходных автомобилей-роботов Компания Intel приступает к созданию автопарка из 100 самоходных автомобилей-роботов KnowHow 17-08-2017, 08:43
    "Нанопроводниковые" транзисторы с фотонным управлением - новый путь к реализации технологий оптических вычислений KnowHow 17-08-2017, 08:42
    Билл Гейтс передал на благотворительность $4,6 млрд Билл Гейтс передал на благотворительность $4,6 млрд Государство 17-08-2017, 00:36
    Ахметжан Есимов рассказал, сколько сэкономили при подготовке к ЭКСПО Ахметжан Есимов рассказал, сколько сэкономили при подготовке к ЭКСПО Государство 17-08-2017, 00:35
    В Астане создают «Клуб меценатов» В Астане создают «Клуб меценатов» Государство 17-08-2017, 00:29
    В Алматы принимаются документы от очередников на жилье В Алматы принимаются документы от очередников на жилье Государство 17-08-2017, 00:22
    7 неудачников, ставшие миллиардерами 7 неудачников, ставшие миллиардерами Государство 17-08-2017, 00:16
    Sprite, самый маленький космический аппарат, передал на Землю первые сообщения Sprite, самый маленький космический аппарат, передал на Землю первые сообщения KnowHow 16-08-2017, 08:10
    Компания Slooh предоставляет всем возможность заглянуть в глубины космоса в режиме прямой трансляции Компания Slooh предоставляет всем возможность заглянуть в глубины космоса в режиме прямой трансляции KnowHow 16-08-2017, 08:10
    Искусственный интеллект OpenAI превзошел лучших людей-игроков всего после двух недель самобучения и тренировок Искусственный интеллект OpenAI превзошел лучших людей-игроков всего после двух недель самобучения и тренировок KnowHow 15-08-2017, 08:34
    Исследователи успешно атаковали компьютер при помощи вируса, закодированного в виде последовательности синтетической ДНК Исследователи успешно атаковали компьютер при помощи вируса, закодированного в виде последовательности синтетической ДНК KnowHow 15-08-2017, 08:33
    НА МКС появится первый космический НА МКС появится первый космический "суперкомпьютер" KnowHow 15-08-2017, 08:33
    Абитуриенты могут получить образовательный кредит Абитуриенты могут получить образовательный кредит Государство 15-08-2017, 00:34
    Банки уходят в розницу Банки уходят в розницу Государство 15-08-2017, 00:33