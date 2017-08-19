Carlsberg Kazakhstan занял 38% рынка

Сегодня, 00:14

Доля рынка Carlsberg Kazakhstan по объему демонстрирует тенденцию роста: по итогам первой половины 2017 года этот показатель составил 38,4%. Это на 2,1% выше, чем за такой же период 2016 года.

«Прирост произошел в основном за счет канала современной торговли, в котором Carlsberg Kazakhstan с конца 2016 года стал лидером по доле рынка и в течение первого полугодия 2017 закрепил за собой эту позицию», — отметили в компании.

Отгрузки Carlsberg Kazakhstan по итогам первой половины 2017 года превышают прошлогодние показатели на 28%. По итогам мая и июня, ежемесячный объем отгрузок составил более 200 тыс. гл — такого результата компания не достигала с 2008 года.

«Carlsberg достиг отличных результатов в Казахстане, несмотря на высокую конкуренцию на локальном рынке. Также я рад отметить, что, несмотря на рост акциза на 50% с 1 января, рынок пива Казахстана в целом демонстрирует стабильность. При принятии решения об увеличении акцизов законодатели прислушались к мнению отрасли о необходимости поступательного повышения, и в итоге от этого выиграли все стороны — и производители, не ощутившие большого падения спроса, и государство, не потерявшее из-за сокращения производства объемов поступлений в бюджет. Такой подход, подразумевающий диалог бизнеса и власти, важно сохранить и в будущем, например, при внедрении системы расширенной ответственности производителей, которая сейчас активно разрабатывается и подразумевает большую нагрузку на производителей и в конечном счете потребителей», — подчеркнул президент ТОО «Carlsberg Kazakhstan (Карлсберг Казахстан)» Виктор Семак.

Carlsberg Kazakhstan уделяет особое внимание проектам в области устойчивого развития. В июне Carlsberg Group запустила глобальную программу «Цель 4НОЛЯ: вместе для будущего»: НОЛЬ углеродного следа, НОЛЬ потери воды, НОЛЬ безответственного потребления и НОЛЬ несчастных случаев. Эта программа — часть бизнес-стратегии компании «ПАРУСА'22».

Carlsberg Kazakhstan за последние несколько лет уже добился существенных улучшений в области снижения негативного влияния деятельности на окружающую среду: с 2012 год по 2016 год потребление электроэнергии снизилось на 42%, теплоэнергии — на 51% и потребление воды — на 47%.

Компания в этом году реализует новый этап регионального проекта «Млдір су» по сохранению экосистемы вод Казахстана и развитию в стране культуры раздельного сбора и переработки отходов.

Будет продолжена поддержка проекта «Ирбис» по сохранению казахстанской популяции снежного барса.