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Google купил белорусский стартап

Сегодня, 00:29
Google купил белорусский стартап


Издание Techcrunch сообщил об исторической для белорусской ИТ-индустрии сделке — покупке американским гигантом Google белорусского стартапа в области искусственного интеллекта компании AIMATTER Юрия Мельничека и Юрия Гурского, сообщает портал news.tut.by.

Представители компании отказались раскрывать сумму сделки. Они пояснили, что это является стандартной практикой Google и многих других корпораций, активно приобретающих стартапы.

«Могу лишь отметить, что мы глубоко удовлетворены условиями сделки и тем, как она протекала, — сообщил Юрий Мельничек. — Скажу только, что это точно не был аквихайринг, а был полноценный acquisition, приобретение компании. Впрочем, нам больше нравится глагол join (присоединяться) — AIMATTER присоединяется к Google, что позволит сделать намного больше в области нейронных сетей на мобильных телефонах».

При этом Юрий Мельничек добавил, что AIMATTER — полностью белорусская компания. «Насколько я знаю, это первый случай, когда IT-компания уровня Google покупает компанию из Беларуси, а не интеллектуальную собственность или аффилированную компанию в другой юрисдикции. Создан прецедент», — добавил он.

На вопрос о том, что же сумела сделать за год своего существования AIMATTER, и почему она стала интересна гиганту Google, Юрий Мельничек сообщил, что компания «выпустила несколько развлекательных приложений, которые ярко демонстрируют необычные применения, например вырезание фона и перекрашивание волос» на основе нейронных сетей.

Так, осенью 2016 года запустилась технология выделения человека из фона с возможностью его замены — причем впервые в мире она заработала напрямую на мобильных устройствах и сразу на потоковом видео. На основе этой технологии был разработан ряд визуальных эффектов, например, размытие фона или эффект Боке. Данные эффекты были внедрены в приложение Fabby, которое стало популярным среди пользователей.

«Мы создали весьма эффектную технологию сегментации волос на потоковом видео (она работает тоже непосредственно на мобильном устройстве), которая была продемонстрирована на примере подбора цвета прически в приложении Fabby Look. Также AIMATTER преуспела в области улучшения качества изображений при помощи искусственного интеллекта», — сообщил CEO проекта Андрей Кулик.

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