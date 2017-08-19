KazakhExport не будет приватизирован

Сегодня, 00:24

Дочерняя организация Национального управляющего Холдинга «Байтерек» — «Экспортная страховая компания KazakhExport исключена из списка компаний, которые будут переданы в конкурентную среду.

Изменения внесены в постановление Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2015 года № 1141 «О некоторых вопросах приватизации на 2016—2020 годы».

10 марта 2017 года Постановлением Правительства РК № 112 KazakhExport включен в официальный перечень действующих национальных компаний. В апреле 2017 года Государственная комиссия по вопросам модернизации экономики РК согласовала исключение KazakhExport из перечня объектов для приватизации и поручила Министерству по инвестициям и развитию совместно с Национальным управляющим холдингом «Байтерек» в установленном законодательном порядке принять меры по исключению национального оператора по продвижению экспорта из перечня объектов, предлагаемых к передаче в конкурентную среду.

В Послании Президента народу Казахстана перед Правительством Республики Казахстан была поставлена задача активизировать работу по увеличению казахстанского несырьевого экспорта. Одним из стратегических направлений деятельности Национального управляющего холдинга «Байтерек» является повышение экспортного потенциала производителей казахстанских товаров. Деятельность KazakhExport нацелена на создание адекватных механизмов по поддержке выхода казахстанской продукции обрабатывающего сектора на зарубежные рынки.

АО «Экспортная страховая компания KazakhExport» — дочерняя компания АО «Национальный Управляющий холдинг «Байтерек». Миссия KazakhExport — поддержка роста экспорта несырьевых товаров, работ, услуг в приоритетных секторах экономики и формирование практики финансово-страховой и нефинансовой поддержки казахстанских предприятий.