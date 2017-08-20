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LP 40-365 - уникальная звезда-белый карлик, которой посчастливилось выжить при близком взрыве сверхновой

20-08-2017, 09:00
LP 40-365 - уникальная звезда-белый карлик, которой посчастливилось выжить при близком взрыве сверхновой


Оказывается, что взрывы сверхновых звезд не всегда разрушают все, что находится в близлежащем космическом пространстве. И обнаруженная недавно учеными-астрономами белая карликовая звезда, мчащаяся с огромной скоростью через нашу галактику, является первым найденным "выжившим" после чрезвычайно редкого и слабого типа взрыва сверхновой.

Первый слабый взрыв сверхновой был зарегистрирован учеными в 2013 году. Такие взрывы, получившие название Iax, менее ярки, нежели традиционные взрывы Ia, которые используются астрономами для вычисления расстояний в астрономических масштабах. Оба упомянутых выше типа взрывов сверхновых происходят в бинарных системах, в системах, где две звезды вращаются на относительно небольшом расстоянии друг вокруг друга. Если одна из звезд, белый карлик, постоянно срывает верхние слои материи со своего соседа, то эта звезда быстро набирает критическую массу, что приводит к взрыву сверхновой.

После взрывов сверхновых Ia на месте бывшей системы не остается ничего, кроме расширяющихся "пузырей" газа и пыли. Однако, взрывы типа Iax слишком слабы и у звезды-белого карлика остается шанс для выживания. Однако, как показывают математические модели, энергия взрыва наносит такой удар по звезде, что она улетает, подобно шарику от пинг-понга после удара по нему ракеткой.

До последнего времени у ученых не имелось ни одного доказательства существования звезд, выживших при взрыве сверхновой. Обнаружить такую звезду посчастливилось группе Стефана Веннеса из Астрономического института чешской Академии наук. Смешанный химический состав и быстрое вращение белого карлика LP 40-365 указывают на то, что у этой звезды в прошлом был партнер, а большая скорость движения и направление траектории соответствуют удару, полученному этой звездой при взрыве типа Iax, который произошел в период от 5 до 50 миллионов лет назад на удалении в несколько десятков тысяч световых лет от Земли.

Поскольку взрывы сверхновых длятся всего несколько секунд и ученые не могут точно предсказать, где именно произойдет взрыв, единственным способом изучения этих событий является изучение их последствий. Дальнейшие наблюдения за белым карликом LP 40-365 позволят ученым более точно установить причины взрывов типа Iax и, возможно, взрывов типа Ia, что будет играть большое значение для нашего понимания процессов расширения Вселенной и других явлений галактического и вселенского масштаба.
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