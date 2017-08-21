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Адильбек Джаксыбеков: программа президента РК должна стать общенациональным проектом

Сегодня, 00:24
Адильбек Джаксыбеков: программа президента РК должна стать общенациональным проектом


Руководитель администрации президента РК Адильбек Джаксыбеков рассказал о ходе реализации программы модернизации общественного сознания, передает «Казинформ».

«Проведена большая работа по тем задачам, которые поставил президент РК. В этом направлении активно участвуют центральные и местные государственные органы, также в областях созданы специальные комиссии, проектные офисы, экспертные группы», — говорит Джаксыбеков.

По словам главы администрации президента РК, составлен список учебников, которые будут переводить на казахский язык уже в ближайшее время.

«Мы достигли нового уровня в организации таких мероприятий. На сегодня разработан проект нового алфавита. 600 объектов обозначены по географии священных мест, по 22 объектам уже начались научно-реставрационные работы. Ведутся работы по программе «Туан жер». Также были отобраны самые лучшие работы в области культуры. Для перевода на казахский язык составлен список из 17 учебников по гуманитарным предметам в рамках проекта «Новое гуманитарное знание», — сказал Джаксыбеков.

«Это только начало всех осуществляемых работ, — продолжил он. — Есть плановые работы по всем направлениям. Самое главное, эти начинания поддерживает общество. Нужно сделать так, чтобы программа Главы государства „Рухани жаыру“ превратилась в общенациональный проект».

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в апреле текущего года опубликовал статью «Болашаа бадар: рухани жаыру». Президент во вступлении к статье напоминает, что в начале года объявил народу Казахстана о начале третьей модернизации страны. Цель этой модернизации, включающей в себя политическую реформу и модернизацию экономики, является вхождение в число 30 самых развитых стран мира.


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