Алик Шпекбаев не исключил сговор должников с судоисполнителями

Сегодня, 00:23

Заместитель председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев назвал регионы с низким показателем возмещаемости исполнительных производств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Низкий показатель возмещаемости по числу исполнительных производств установлен в Мангистауской, Западно-Казахстанской и Акмолинской областях. Возвращено взыскателям 34 исполнительных листа на сумму 122 млн тенге. Это в первую очередь связано с тем, что у должника отсутствует имущество или доходы, на которые может быть обращено взыскание. Не исключено, что за этим может стоять сговор с должником на основе простых правил — успеть продать или успеть передарить или переоформить. Либо самое простое и часто используемое основание для возврата — меры по исполнению оказались безрезультатными», — сказал Алик Шпекбаев в ходе совещания по подведению итогов анализа коррупционных рисков и общественного мониторинга.

В отдельных случаях, по его словам, искусственно создаются условия для коррупции. Только в 2016 году на исполнение судебными исполнителями поступило свыше 6 тысяч постановлений о взыскании штрафов. Однако установлено, что большая часть штрафов уже была оплачена.

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«Это говорит об отсутствии должного контроля по линии административной практики и необходимости автоматизации указанных процедур. Наиболее ярким способом незаконных действий судебных исполнителей является инструмент ареста имущества. При этом размеры арестованного имущества могут в разы превышать сумму самого взыскания», — отметил Алик Шпекбаев.

Заместитель председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции в качестве примера привел случай в Актюбинской области, когда частный судебный исполнитель наложил арест на все имущество ИП «Бакишева» на общую сумму свыше 28 млн тенге, тогда как размер взыскания составлял всего лишь 263 тысячи тенге.

Таких примеров, как было отмечено на совещании, достаточно. Как ранее сообщалось, в Казахстане каждое второе обращение в Министерство юстиции связано с исполнением судебных актов. Из 7378 обращений 3798, или 51,4%, приходится на деятельность Департамента по исполнению судебных актов. По официальным данным, реальное исполнение составляет всего лишь 43%. Из 298 имущественных дел исполнено 128, а сумма ущерба — 38%, из 2,8 млрд возмещено 1 млрд тенге.