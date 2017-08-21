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Fitch повысил рейтинг Греции

Сегодня, 00:20
Fitch повысил рейтинг Греции


Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Греции в иностранной и национальной валюте с «CCC» до B-. Прогноз по рейтингам позитивный.

Аналитики агентства Fitch считают, что устойчивость государственного долга Греции будет неуклонно улучшаться. На это влияет то, что страна соблюдает условия программы Европейского механизма стабильности (ESM). Кроме того, снижаются политические риски.

Улучшается ситуация в бюджете, отмечен профицит бюджета и запланированы реформы в пенсионной системе и налоговой сфере, перечислили позитивные изменения в Fitch.

Рост реального ВВП прогнозируется на уровне 1,6% в этом году и на 2,1% в 2018 году.

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